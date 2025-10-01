Hindi Newsएनसीआर Newsghaziabad dussehra 2 october traffic diversion ramlila ground kavi nagar
गाजियाबाद वाले ध्यान दें! कल दशहरा के कारण इन रास्तों पर ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट
दशहरा पर्व (2 अक्तूबर) के अवसर पर गाजियाबाद के रामलीला मैदान घंटाघर और कविनगर के पास दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा, जिसके तहत व्यावसायिक वाहनों और बसों का रूट बदला गया है।
Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, गाजियाबादWed, 1 Oct 2025 07:19 AM
आगामी दो अक्तूबर को दशहरा पर्व के अवसर पर रामलीला मैदान घंटाघर और कविनगर के आसपास वाहनों का डायवर्जन रहेगा। दोनों रामलीला मैदान में आने वाले लोगों के वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है।
डायवर्जन प्लान दो अक्तूबर की दोपहर एक बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक लागू रहेगा। डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर डायवर्जन में संशोधन भी किया जा सकता है। लोगों से अपील की है कि वह असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि दोनों रामलीला मैदान और उसके आसपास सुरक्षा और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, ताकि कोई परेशानी न हो।
रामलीला मैदान घंटाघर
- लालकुआं की ओर जाने वाले सभी व्यावसायिक वाहन हापुड़ तिराहा से पुराना बस अड्डा होते हुए आंबेडकर रोड से चौधरी मोड़ होकर आवागमन करेंगे।
- गोशाला फाटक से आने वाले सभी प्रकार के हल्के, मध्यम और भारी व्यवसायिक वाहन जस्सीपुरा से घंटाघर की ओर नहीं आ सकेंगे। यह वाहन हापुड़ तिराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
- सभी प्रकार के ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन शंभूदयाल कॉलेज से रेलवे रोड कट के बीच पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
कविनगर रामलीला मैदान
- सभी प्रकार के हल्के, मध्यम और भारी व्यावसायिक वाहनों और बसों का परिचालन हापुड़ चुंगी से डायमंड तिराहा के बीच प्रतिबंधित रहेगा।
- सी-ब्लॉक कविनगर (टैगोर रोड) की ओर से आने वाले सभी प्रकार के दो पहिया और चार पहिया वाहन केडीबी तिराहा से आगे रामलीला मैदान के मुख्य द्वार की ओर नहीं जा सकेंगे। यह वाहन केडीबी तिराहा से दाहिने मुड़कर अपने गंतव्य को जाएंगे।
- शास्त्रीनगर चौराहा से रहीम मार्ग होते हुए रामलीला मैदान की ओर आने वाले दो पहिया और चार पहिया वाहन बालाजी कार सिटी तिराहा से आगे रामलीला मैदान की ओर नहीं जा सकेंगे।
