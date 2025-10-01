गाजियाबाद वाले ध्यान दें! कल दशहरा के कारण इन रास्तों पर ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट

आगामी दो अक्तूबर को दशहरा पर्व के अवसर पर रामलीला मैदान घंटाघर और कविनगर के आसपास वाहनों का डायवर्जन रहेगा। दोनों रामलीला मैदान में आने वाले लोगों के वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है।

डायवर्जन प्लान दो अक्तूबर की दोपहर एक बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक लागू रहेगा। डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर डायवर्जन में संशोधन भी किया जा सकता है। लोगों से अपील की है कि वह असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि दोनों रामलीला मैदान और उसके आसपास सुरक्षा और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, ताकि कोई परेशानी न हो।