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साथ बैठकर खाया खाना, फिर पत्नी और प्रेमी को मार दी गोली; गाजियाबाद में डबल मर्डर

Mar 24, 2026 10:55 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की आजाद एंक्लेव कॉलोनी में सोमवार आधी रात पति ने पत्नी और उसके प्रेमी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी।

साथ बैठकर खाया खाना, फिर पत्नी और प्रेमी को मार दी गोली; गाजियाबाद में डबल मर्डर

गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की आजाद एंक्लेव कॉलोनी में सोमवार आधी रात पति ने पत्नी और उसके प्रेमी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। आरोपी के पुत्र ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस एक कमरे में मिले दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार आरोपी पति की तलाश में जुटी है।

ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की आजाद एंक्लेव कॉलोनी में रहने वाला राशिद शटरिंग का काम करता है। राशिद की खुशहाल पार्क कॉलोनी निवासी 32 साल के फईम से पुरानी दोस्ती थी। पुलिस के मुताबिक फईम और राशिद की पत्नी 36 साल की शबनम के बीच संबंध थे। राशिद अक्सर इनका विरोध करता था। राशिद के घर पर सोमवार रात फईम पहुंचा।

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बेटे ने किया हत्या का खुलासा

इस दौरान तीनों ने साथ में खाना खाया। इसी बीच राशिद ने फईम से उसकी पत्नी से रिश्ते को लेकर बात की। इस पर विवाद हो गया और राशिद ने फईम और शबनम को गोली मार दी। दूसरे कमरे में सो रहा राशिद का बेटा दौड़कर आया तो दोनों लहूलुहान कमरे में पड़े थे। उसने पुलिस को सूचना दी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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बेटे ने पुलिस को बताया कि साढ़े 12 बजे दो गोली चलने की आवाज आई थी। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। तीन टीमों का गठन किया है। जल्द ही हत्यारोपी पति को गिरफ्तार किया जाएगा।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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