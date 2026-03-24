साथ बैठकर खाया खाना, फिर पत्नी और प्रेमी को मार दी गोली; गाजियाबाद में डबल मर्डर
गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की आजाद एंक्लेव कॉलोनी में सोमवार आधी रात पति ने पत्नी और उसके प्रेमी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी।
गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की आजाद एंक्लेव कॉलोनी में सोमवार आधी रात पति ने पत्नी और उसके प्रेमी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। आरोपी के पुत्र ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस एक कमरे में मिले दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार आरोपी पति की तलाश में जुटी है।
ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की आजाद एंक्लेव कॉलोनी में रहने वाला राशिद शटरिंग का काम करता है। राशिद की खुशहाल पार्क कॉलोनी निवासी 32 साल के फईम से पुरानी दोस्ती थी। पुलिस के मुताबिक फईम और राशिद की पत्नी 36 साल की शबनम के बीच संबंध थे। राशिद अक्सर इनका विरोध करता था। राशिद के घर पर सोमवार रात फईम पहुंचा।
बेटे ने किया हत्या का खुलासा
इस दौरान तीनों ने साथ में खाना खाया। इसी बीच राशिद ने फईम से उसकी पत्नी से रिश्ते को लेकर बात की। इस पर विवाद हो गया और राशिद ने फईम और शबनम को गोली मार दी। दूसरे कमरे में सो रहा राशिद का बेटा दौड़कर आया तो दोनों लहूलुहान कमरे में पड़े थे। उसने पुलिस को सूचना दी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
बेटे ने पुलिस को बताया कि साढ़े 12 बजे दो गोली चलने की आवाज आई थी। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। तीन टीमों का गठन किया है। जल्द ही हत्यारोपी पति को गिरफ्तार किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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