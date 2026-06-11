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विधवा पेंशन रुकी, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना; DM ने की मदद, 22 हजार रुपये भी किए दान

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, संजीव वर्मा
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गाजियाबाद डीएम के मानवीय काम की चर्चा तेजी से हो रही है। दरअसल, एक वृद्ध महिला उनके दफ्तर पहुंची थी। उसने बताया कि लंबे समय से उन्हें विधवा पेंशन नहीं मिल रही है। साथ ही उनका आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पाया है। इसे देखते हुए उन्होंने उसकी मदद की।

विधवा पेंशन रुकी, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना; DM ने की मदद, 22 हजार रुपये भी किए दान

गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान गुरुवार को एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया। 70 वर्षीय वृद्ध महिला सत्या शर्मा अपनी समस्याएं लेकर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के पास पहुंचीं। उन्होंने बताया कि लंबे समय से उन्हें विधवा पेंशन नहीं मिल रही है। साथ ही उनका आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पाया है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पेंशन और आयुष्मान कार्ड नहीं होने से बढ़ी दिक्कतें

वृद्ध महिला ने जिलाधिकारी को बताया कि पेंशन बंद होने से रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। वहीं आयुष्मान कार्ड न होने के कारण इलाज के समय भी दिक्कतें आ रही हैं। महिला की बातें सुनकर जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

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जुलाई से पेंशन मिलने का आश्वासन, कार्ड का कराया आवेदन

जिलाधिकारी के निर्देश पर मौके पर ही वृद्ध महिला के आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कराई गई। इसके अलावा संबंधित विभागीय अधिकारियों से बातचीत कर उनकी विधवा पेंशन को जुलाई माह से दोबारा शुरू कराने का आश्वासन भी दिया गया। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि महिला को योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके।

डीएम ने अपने मानदेय के 22 हजार रुपये किए दान

इस दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने मानवता का परिचय देते हुए एक सराहनीय कदम उठाया। उन्होंने महिला की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपनी हाल ही में परीक्षा ड्यूटी से प्राप्त लगभग 22 हजार रुपये की मानदेय राशि उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में दे दी। जिलाधिकारी की इस पहल से वृद्ध महिला भावुक हो गईं और उन्होंने प्रशासन तथा जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया।

जनता ने डिएम के मानवीय काम को सराहा

कलेक्ट्रेट में मौजूद लोगों ने भी जिलाधिकारी के इस मानवीय कदम की सराहना की। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जनसुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायतों का निस्तारण करना ही नहीं है, बल्कि जरूरतमंद लोगों को समय पर राहत और सहायता उपलब्ध कराना भी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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