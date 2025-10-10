गाजियाबाद के DM का बड़ा ऐक्शन, 35 'लापरवाह' अफसरों की सैलरी पर लगाई रोक

गाजियाबाद में जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले 35 अधिकारियों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समय से निस्तारण न करने और फीडबैक न देने के चलते 35 अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी गई है।

प्रशासन के अनुसार, आईजीआरएस पोर्टल पर आम नागरिकों की शिकायतों का समाधान शासन स्तर से मॉनिटर किया जाता है। इसके बावजूद कई विभागों के अधिकारी शिकायतों को अनसुना करते रहे, जिससे जिले की रैंकिंग प्रभावित होती है। हालंकि अगस्त में जिले की रैंक 69 थी, जो सितंबर में सुधार होकर 54 पर पहुंची है।

समीक्षा के दौरान सामने आया है कि 35 विभागाओं के अधिकारियों के पोर्टल पर जन शिकायतों की निस्तारण फीडबैक जीरो है। यदि यह सभी अधिकारी अपनी शिकायतों का निस्तारण समय से करते तो जिले की रैंक और बढ़ सकती थी।