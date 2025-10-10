ghaziabad dm order to stop salaries 35 negligent officers with zero feedback गाजियाबाद के DM का बड़ा ऐक्शन, 35 'लापरवाह' अफसरों की सैलरी पर लगाई रोक, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsghaziabad dm order to stop salaries 35 negligent officers with zero feedback

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 08:24 AM
गाजियाबाद जिले में जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले 35 अधिकारियों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समय से निस्तारण न करने और फीडबैक न देने के चलते 35 अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी गई है।

प्रशासन के अनुसार, आईजीआरएस पोर्टल पर आम नागरिकों की शिकायतों का समाधान शासन स्तर से मॉनिटर किया जाता है। इसके बावजूद कई विभागों के अधिकारी शिकायतों को अनसुना करते रहे, जिससे जिले की रैंकिंग प्रभावित होती है। हालंकि अगस्त में जिले की रैंक 69 थी, जो सितंबर में सुधार होकर 54 पर पहुंची है।

समीक्षा के दौरान सामने आया है कि 35 विभागाओं के अधिकारियों के पोर्टल पर जन शिकायतों की निस्तारण फीडबैक जीरो है। यदि यह सभी अधिकारी अपनी शिकायतों का निस्तारण समय से करते तो जिले की रैंक और बढ़ सकती थी।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ का कहना है कि शासन की प्राथमिकता जनता की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण है। जो अधिकारी इस कार्य में लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्य कोषाधिकारी गाजियाबाद को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि अगले आदेश तक सभी 35 अधिकारियों का मासिक वेतन आहरित न किया जाए। इसके साथ ही सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।