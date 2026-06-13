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अब जिम ट्रेनरों को आई कार्ड पहनना होगा अनिवार्य, गाजियाबाद DM का ऑर्डर

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, संजीव वर्मा., नई दिल्ली
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प्रशासन ने साफ किया है कि गाजियाबाद में नाम बदलकर या गलत पहचान के साथ ट्रेनर के तौर पर काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि अगले तीन दिन में सभी जिम और स्विमिंग पूल चलाने वालों को अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

अब जिम ट्रेनरों को आई कार्ड पहनना होगा अनिवार्य, गाजियाबाद DM का ऑर्डर

गाजियाबाद में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे स्विमिंग पूल, जिम और खेल अकादमियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देश पर ऐसे संस्थानों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने जिमों में सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। अब सभी जिम ट्रेनरों को अपना पहचान पत्र (आईकार्ड) साथ रखना अनिवार्य होगा। साथ ही हर ट्रेनर का सत्यापन कराया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो। प्रशासन ने साफ किया है कि नाम बदलकर या गलत पहचान के आधार पर ट्रेनर के रूप में काम करने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगले तीन दिन में सभी जिम और स्विमिंग पूल संचालकों को अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

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सोसाइटी, क्लब, होटल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

जिला क्रीड़ाधिकारी राम मिलन ने बताया कि शासनादेश के तहत जिला खेल विकास और प्रोत्साहन समिति द्वारा सभी स्विमिंग पूल, जिम और खेस्कूल, फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल सहित किसी भी परिसर में संचालित खेल सुविधाओं कोल अकादमियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। सोसाइटी, क्लब, होटल का नियमानुसार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन संचालन करने वाले संस्थानों के खिलाफ उच्चाधिकारियों को कार्रवाई की सिफारिश भेजी जाएगी।

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प्रशासन ने सभी संचालकों को निर्देश दिया है कि वे तीन दिन के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। जिला खेल कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद गठित समिति द्वारा निरीक्षण कराया जाएगा। निरीक्षण में मानक पूरे पाए जाने पर ही पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा और उसके बाद ही संस्थान संचालन की अनुमति दी जाएगी।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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