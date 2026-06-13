अब जिम ट्रेनरों को आई कार्ड पहनना होगा अनिवार्य, गाजियाबाद DM का ऑर्डर
प्रशासन ने साफ किया है कि गाजियाबाद में नाम बदलकर या गलत पहचान के साथ ट्रेनर के तौर पर काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि अगले तीन दिन में सभी जिम और स्विमिंग पूल चलाने वालों को अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
गाजियाबाद में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे स्विमिंग पूल, जिम और खेल अकादमियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देश पर ऐसे संस्थानों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने जिमों में सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। अब सभी जिम ट्रेनरों को अपना पहचान पत्र (आईकार्ड) साथ रखना अनिवार्य होगा। साथ ही हर ट्रेनर का सत्यापन कराया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो। प्रशासन ने साफ किया है कि नाम बदलकर या गलत पहचान के आधार पर ट्रेनर के रूप में काम करने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगले तीन दिन में सभी जिम और स्विमिंग पूल संचालकों को अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
सोसाइटी, क्लब, होटल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
जिला क्रीड़ाधिकारी राम मिलन ने बताया कि शासनादेश के तहत जिला खेल विकास और प्रोत्साहन समिति द्वारा सभी स्विमिंग पूल, जिम और खेस्कूल, फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल सहित किसी भी परिसर में संचालित खेल सुविधाओं कोल अकादमियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। सोसाइटी, क्लब, होटल का नियमानुसार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन संचालन करने वाले संस्थानों के खिलाफ उच्चाधिकारियों को कार्रवाई की सिफारिश भेजी जाएगी।
प्रशासन ने सभी संचालकों को निर्देश दिया है कि वे तीन दिन के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। जिला खेल कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद गठित समिति द्वारा निरीक्षण कराया जाएगा। निरीक्षण में मानक पूरे पाए जाने पर ही पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा और उसके बाद ही संस्थान संचालन की अनुमति दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें