गाजियाबाद में 115 BLO पर दर्ज होगी FIR, डीएम ने दिए आदेश; क्या है इसकी वजह
संक्षेप: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में लापरवाही बरतने वाले 115 बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गाजियाबाद के डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने इसके आदेश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया गाजियाबाद जिले में इस समय एसआईआर अभियान चल रहा है। यह काम 4 नवंबर से शुरू हुआ था और 4 दिसंबर को समाप्त होगा। उन्होंने बताया इस अभियान के तहत मतदाताओं के घर-घर जाकर उन्हें गणना प्रपत्र बांटने के लिए बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। कई बीएलओ ने तहसील परिसर से अभी तक गणना प्रपत्र नहीं उठाए हैं। जिलाधिकारी ने बताया लापरवाही बरतने वालों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
बता दें कि, गाजियाबाद जिले में तैनात 2062 महिला-पुरुष टीचर्स में से करीब 1200 की बीएलओ ड्यूटी लगी है।
क्या है एसआईआर
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के सफल समापन के बाद बीते 27 अक्टूबर, 2025 को एसआईआर के दूसरे चरण में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का आदेश दिया है। एसआईआर में 9 राज्यों- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और 3 केंद्र शासित प्रदेशों - अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के 321 जिलों और 1,843 विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 51 करोड़ वोटर्स को शामिल किया जाएगा।
इन 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया पूरे एक महीने, 4 दिसंबर, 2025 तक जारी रहेगी। एसआईआर से जुड़े राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट में 27 अक्टूबर, 2025 तक शामिल प्रत्येक वोटर्स को एक खास फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, जो आंशिक रूप से पहले से भरा होगा।
एसआईआर के लिए 5.3 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), 7.64 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), 10,448 ईआरओ/एईआरओ और 321 डीईओ को इस काम में लगाया गया है। इस दौरान बी.एल.ओ. कम से कम तीन बार घर-घर जाएंगे। वोटर्स https://voters.eci.gov.in/ पर अपना नाम और संबंधित रिश्तेदार का नाम पिछली एसआईआर वोटर लिस्ट में देख सकते हैं।