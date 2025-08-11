गाजियाबाद के जिला जज आशीष गर्ग का निधन, अस्पताल में हार्ट अटैक से हुई मौत

गाजियाबाद से दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष गर्ग का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे यशोदा अस्पताल में हर्निया सर्जरी के लिए भर्ती थे।

गाजियाबाद से दुखद खबर सामने आई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष गर्ग का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे यशोदा अस्पताल में हर्निया सर्जरी के लिए भर्ती थे। बताया जा रहा है कि सर्जरी के बाद रिकवरी के दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और वॉशरूम में हार्ट अटैक हुआ। अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए।

मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे न्यायमूर्ति गर्ग न्यायमूर्ति आशीष गर्ग उत्तर प्रदेश के मुरादनगर ( मुजफ्फरनगर ) के रहने वाले थे। उच्च न्यायिक सेवा के सम्मानित सदस्य के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मथुरा से की थी। बाद में वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दो वर्ष तक रजिस्ट्रार जनरल रहे। 5 मई 2025 को उन्हें गाजियाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।