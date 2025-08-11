Ghaziabad District Judge Ashish Garg died due to heart attack गाजियाबाद के जिला जज आशीष गर्ग का निधन, अस्पताल में हार्ट अटैक से हुई मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
गाजियाबाद के जिला जज आशीष गर्ग का निधन, अस्पताल में हार्ट अटैक से हुई मौत

गाजियाबाद से दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष गर्ग का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे यशोदा अस्पताल में हर्निया सर्जरी के लिए भर्ती थे।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादMon, 11 Aug 2025 05:48 PM
गाजियाबाद से दुखद खबर सामने आई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष गर्ग का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे यशोदा अस्पताल में हर्निया सर्जरी के लिए भर्ती थे। बताया जा रहा है कि सर्जरी के बाद रिकवरी के दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और वॉशरूम में हार्ट अटैक हुआ। अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए।

मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे न्यायमूर्ति गर्ग

न्यायमूर्ति आशीष गर्ग उत्तर प्रदेश के मुरादनगर ( मुजफ्फरनगर ) के रहने वाले थे। उच्च न्यायिक सेवा के सम्मानित सदस्य के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मथुरा से की थी। बाद में वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दो वर्ष तक रजिस्ट्रार जनरल रहे। 5 मई 2025 को उन्हें गाजियाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

10 अगस्त को हुई थी हर्निया सर्जरी

रिपोर्ट के अनुसार, 10 अगस्त को अशीष गर्ग की यशोदा अस्पताल में हर्निया सर्जरी हुई थी और वे रिकवरी में थे। घटना के समय उनका बेटा अस्पताल में मौजूद था और उसने इस दुखद घटना को देखा। उनके आकस्मिक निधन से न्यायिक और अधिवक्ता समुदाय में शोक की लहर है। सहयोगियों ने उन्हें ईमानदार, निष्पक्ष और अनुशासित अधिकारी के रूप में याद किया।