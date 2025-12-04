घर में घुसकर छोटी बहन के सामने लड़की से डिजिटल रेप, गाजियाबाद में शर्मनाक मामला

संक्षेप: गाजियाबाद में मनचले शाहनवाज द्वारा घर में घुसकर छोटी बहन के सामने एक युवती से डिजिटल रेप करने का मामला सामने आया है, जहां आरोपी रास्ते में पीड़िता से छेड़छाड़ करता था।

विजयनगर थानाक्षेत्र में मनचले द्वारा घर में घुसकर छोटी बहन के सामने युवती से डिजिटल रेप करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी ने दोनों बहनों को अपमानित किया। पीड़िता के मुताबिक दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाला आरोपी रास्ते में उससे छेड़छाड़ करता था और मिलने का दबाव डालता था।

थानाक्षेत्र में रहने वाली महिला का कहना है कि उनकी 23 वर्षीय बड़ी बेटी करीब एक साल से सिद्धार्थ विहार में प्राइवेट नौकरी करने जाती थी। इसी दौरान कबूतर चौक कैला भट्ठा निवासी शाहनवाज उनकी बेटी का पीछा करने लगा। वह बेटी को रास्ते में रोककर अश्लील बातें करता और मिलने का दबाव बनाता। उसने किसी तरह बेटी का मोबाइल नंबर भी हासिल कर लिया। बेटी विरोध करती तो शाहनवाज उसे बदनाम करने की धमकी देता था। महिला के मुताबिक आरोपी की धमकियों से सदमे में आकर उनकी बेटी ने नौकरी छोड़ दी और मोबाइल नंबर भी बदल लिया। पूछने पर बेटी ने शाहनवाज की हरकतों के बारे में बताया। उन्होंने और उनके पति ने शाहनवाज से विरोध जताया तो उसने माफी मांग ली। लोकलाज के चलते उन्होंने भी पुलिस में शिकायत नहीं की।

महिला के मुताबिक बीते 27 नवंबर की दोपहर करीब डेढ़ बजे उनकी बेटी अपनी छोटी बहन के साथ घर पर अकेली थी। इसी दौरान शाहनवाज घर में घुस आया और उनकी बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। इतना ही नहीं, उसने छोटी बेटी के सामने ही उनकी बड़ी बेटी के साथ जिडिटल रेप किया। छोटी बेटी ने उन्हें फोन किया तो आरोपी जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए भाग निकला। उसने उनके छोटे बेटे की हत्या करने की धमकी भी दी। घटना के संबंध में महिला ने 30 नवंबर को विजयनगर थाने में शिकायत दी। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी का कहना है कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।