ghaziabad dasna jail two police constables arrested prisoner escape conspiracy गाजियाबाद: डासना जेल से बंदी भगाने की साजिश नाकाम, ऐसे खुली पोल; 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsghaziabad dasna jail two police constables arrested prisoner escape conspiracy

गाजियाबाद: डासना जेल से बंदी भगाने की साजिश नाकाम, ऐसे खुली पोल; 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार

गाजियाबाद में यूपी पुलिस के दो कॉन्स्टेबल ड्यूटी के नाम पर जेल से एक बंदी को भगाने के इरादे से निजी गाड़ी से डासना जेल पहुंचे और छह बंदियों में से सिर्फ एक बंदी को नोएडा पेशी पर ले जाने पर अड़े थे। दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर सस्पेंड कर दिया गया है। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद। योगेंद्र सागरSun, 5 Oct 2025 12:23 PM
share Share
Follow Us on
गाजियाबाद: डासना जेल से बंदी भगाने की साजिश नाकाम, ऐसे खुली पोल; 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार

गाजियाबाद में एक बार फिर खाकी वर्दी पर दाग लगा है। यूपी पुलिस के दो कॉन्स्टेबल ड्यूटी के नाम पर जेल से एक बंदी को भगाने के इरादे से निजी गाड़ी से डासना जेल पहुंचे और छह बंदियों में से सिर्फ एक बंदी को नोएडा पेशी पर ले जाने पर अड़े थे। जिसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को जेल प्रशासन से मिली तो उन शक हुआ। दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है।

एडिशनल सीपी आलोप प्रियदर्शी ने बताया कि राहुल कुमार और सचिन पुलिस लाइन गाजियाबाद में तैनात थे। इनकी ड्यूटी जेल से बंदियों को पेशी के लिए हवालात और अदालत तक लाने की थी। दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को दोनों सिपाही सरकारी गाड़ी के बजाय निजी गाड़ी से डासना जेल पहुंचे थे। उस दिन 6 बंदियों की अदालत में पेशी होनी थी, लेकिन ये दोनों केवल एक ही बंदी बिजेंद्र को गौतमबुद्धनगर पेशी पर ले जाने पर अड़े रहे। जेल प्रशासन को उन पर कुछ शक हुआ और जब इसकी गहनता से जांच की गई तो पता चला कि उस दिन गौतमबुद्धनगर के लिए कोई रवानगी दर्ज ही नहीं थी। डासना जेल अधीक्षक ने शक होने पर मामले की जांच कराई तो यह बड़ा खुलासा हुआ और जेल प्रशासन के द्वारा उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस लाइन के रिजर्व इंस्पेक्टर द्वारा दोनों सिपाहियों के खिलाफ थाना कविनगर में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके आधार पर कविनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को सस्पेंड करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।