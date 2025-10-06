ghaziabad dasna jail two constables arrested inmate escape attempt पेशी के लिए ले जाना है.. जेल से कैदी को भगाने का था प्लान, दो पुलिसवाले गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
पेशी के लिए ले जाना है.. जेल से कैदी को भगाने का था प्लान, दो पुलिसवाले गिरफ्तार

गाजियाबाद की डासना जेल में पुलिस लाइन के दो सिपाहियों, सचिन कुमार और राहुल कुमार ने पेशी के नाम पर बंदी विजेंद्र को निजी कार से भगाने की कोशिश की, लेकिन जेल प्रशासन को शक होने पर उनकी पोल खुल गई और दोनों को गिरफ्तार कर निलंबित करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादMon, 6 Oct 2025 06:36 AM
लिस लाइन में तैनात दो सिपाही पेशी के नाम पर बंदी को भगाने के इरादे से निजी कार लेकर डासना जेल पहुंच गए। शक होने पर जेल प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी तो जांच में पुलिसकर्मियों की पोल खुल गई। इसके बाद केस दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय जांच भी बैठाई गई है।

जानकारी के मुताबिक जिला कारागार डासना से शनिवार को छह बंदियों को गौतमबुद्धनगर कोर्ट में पेशी पर जाना था। इसके लिए जेल प्रशासन द्वारा फोर्स की मांग करते हुए पुलिस लाइन के गणना कार्यालय में पत्र भेजा गया, लेकिन लाइन में पर्याप्त स्टाफ न होने के चलते आरआई द्वितीय ने फोर्स भेजने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद गणना कार्यालय में तैनात मुंशी सिपाही सचिन कुमार और राहुल कुमार अपनी योजना के मुताबिक जेल से भेजे गए प्रपत्र की कार्बन कॉपी लेकर निजी कार से जिला कारागार पहुंच गए। वहां दोनों ने प्रपत्र को दिखाते हुए एक बंदी बिजेंद्र को कोर्ट ले जाने की बात कही। जेल प्रशासन ने सभी छह बंदियों को तलबी पर ले जाने की बात कही तो वह सिर्फ बिजेंद्र को ही ले जाने की बात पर अड़ गए। इस पर जेल प्रशासन को शक हुआ और जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ को अवगत कराया। पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों को डासना जेल और पुलिस लाइन भेजा तो दोनों सिपाहियों की पोल खुल गई, जिसके बाद शनिवार रात उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

प्रपत्र की कार्बन कॉपी साथ ले गए थे

जांच में सामने आया कि सिपाही सचिन कुमार और राहुल कुमार गैर कानूनी तरीके से बंदी को लेने डासना जेल पहुंचे थे। जबकि पुलिस लाइन के आरआई द्वारा इस काम के लिए न तो सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई थी और न ही उन्हें इस काम के लिए कोई सरकारी वाहन मुहैया कराया गया था। आरोपी सिपाही गणना कार्यालय में तैनाती का फायदा उठाकर जेल से भेजे गए प्रपत्र की कार्बन कॉपी ले गए थे। मामले की जांच के बाद अधिकारियों ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया। साथ ही आरआई द्वितीय चंद्रभान सिंह की शिकायत पर दोनों के खिलाफ कविनगर थाने में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने शनिवार देर रात दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार भी कर लिया।

बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं दोनों

माना जा रहा है कि बंदी को भगाने की कोशिश में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिसके चलते केस दर्ज होने के बाद कविनगर पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है।

पुलिस के मुताबिक वर्ष 2016 बैच का सिपाही सचिन मूलरूप से बुलंदशहर और वर्ष 2015 बैच का सिपाही राहुल मूलरूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। प्रकरण में जो भी शामिल होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

धोखाधड़ी का आरोपी है बिजेंद्र

आरआई द्वितीय द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों सिपाही कारागार में बंद बिजेंद्र को पेशी पर ले जाने के बहाने भगाने की फिराक में थे। बिजेंद्र के खिलाफ गौतमबुद्धनगर और हापुड़ के थानों में धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं। पता चला है कि पूर्व में पेशी पर ले जाने के दौरान आरोपी सिपाहियों की बिजेंद्र से मुलाकात हुई थी। इसके बाद से दोनों उसे भगाने की योजना में जुटे थे, लेकिन जेल अधिकारियों की सजगता से वह अपनी योजना में कामयाब नहीं हो सके।

सिपाही बोले, मुलाकात करने गए थे

रविवार देर शाम तक कविनगर पुलिस की दोनों सिपाहियों से पूछताछ जारी रही। आरोपी सिपाहियों का कहना था कि वह बंदी बिजेंद्र से मुलाकात करने डासना जेल गए थे। जेल के प्रपत्र की कार्बन कॉपी ले जाने की वजह पूछने पर बताया कि वह जेल में एंट्री के लिए प्रपत्र को अपने साथ ले गए थे। उनकी मंशा थी कि अगर जेल में उन्हें एंट्री नहीं दी गई तो वह इस प्रपत्र को दिखाकर प्रवेश पा लेंगे और बिजेंद्र से मुलाकात कर लौट आएंगे। हालांकि, एंट्री के बावजूद जेल प्रशासन ने सिपाहियों को बंदी से मिलने की इजाजत नहीं दी।