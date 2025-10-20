गाजियाबाद जेल से बंदी को भगाने की कोशिश में 2 और गिरफ्तार, सिपाहियों संग मिलकर रची थी साजिश

संक्षेप: गाजियाबाद की डासना जेल में बंद मोनाड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन विजेंद्र सिंह हुड्डा को जेल से भगाने की कोशिश करने वाले सिपाहियों के 2 साथियों को कविनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी विजेंद्र सिंह का रिश्तेदार है।

फर्जी मार्कशीट मामले में गाजियाबाद की डासना जेल में बंद मोनाड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन विजेंद्र सिंह हुड्डा को जेल से भगाने की कोशिश करने वाले सिपाहियों के दो साथियों को कविनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी विजेंद्र सिंह का रिश्तेदार है। उसी ने दोनों सिपाहियों के संग मिलकर विजेंद्र को जेल से भगाने की साजिश रची थी।

एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में रविवार को दो आरोपी मुकुल तोमर निवासी ग्राम शिकोहपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत और ग्राम काकड़ा थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर निवासी वंश सैनी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर योजना बनाई पूछताछ में मुकुल तोमर ने बताया कि वह जेल में बंद विजेंद्र सिंह का रिश्तेदार है। उसने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर अपने रिश्तेदार को जेल से भगाने की योजना बनाई थी। इस योजना में अपने दोस्त वंश सैनी को भी शामिल किया था। आरोपी ने बताया कि 4 अक्टूबर को जिस वक्त सिपाही सचिन और राहुल पेशी के बहाने विजेंद्र सिंह को जेल से लेने पहुंचे तो वह दोनों जेल के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे।

क्या है पूरा मामला एसीपी का कहना है कि 4 अक्टूबर को पुलिस लाइन के गणना कार्यालय में तैनात सिपाही सचिन और राहुल धोखाधड़ी के मामले में बंद विजेंद्र सिंह हुड्डा को लेने डासना जेल पहुंचे थे। उन्होंने विजेंद्र सिंह को नोएडा कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाने की बात कही, लेकिन सिपाहियों पर शक होने के चलते जेल प्रशासन ने विजेंद्र सिंह को सिपाहियों के हवाले करने के बजाय पुलिस कमिश्नर को इसकी सूचना दे दी थी।

पुलिस कमिश्नर द्वारा सिपाहियों की जांच कराई गई तो उनकी पोल खुल गई। पता चला कि दोनों सिपाही पेशी के बहाने विजेंद्र सिंह को जेल से भगाना चाहते थे। इस संबंध में पुलिस लाइन के आरआई द्वितीय चंद्रभान सिंह द्वारा दोनों सिपाहियों के खिलाफ कविनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने सचिन और राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।