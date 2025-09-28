टेलीग्राम के जरिए निवेश और मुनाफे का झांसा; गाजियाबाद में शख्स से लूट लिए 14 लाख

शुरुआत में 150 और 100 रुपये का बोनस देकर विश्वास जीतने के बाद उन्हें टीम बेनिफिट्स नामक दूसरे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया गया, जहां ऊंचे मुनाफे का झांसा देकर अलग-अलग खातों में रकम जमा कराई गई। 14 लाख रुपये निवेश के बाद भी उन्हें मुनाफा नहीं दिया गया।

साइबर अपराधियों ने टेलीग्राम के जरिये निवेश में मुनाफे का झांसा देकर एक व्यक्ति से साढ़े 14 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की ओर से शिकायत करने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। वसुंधरा निवासी ध्रुव वालिया ने साइबर थाने में दी गई शिकायत में बताया कि 13 सितंबर को उन्हें एचआर120-वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्लब नामक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप की एडमिन मुस्कान अग्रवाल, अकाउंटेंट तनिष्का अग्रवाल और शिक्षक गौरव पंडित ने खुद को अमेजन जॉब रिक्रूटर्स बताकर नकली टास्क दिलवाए।

शुरुआत में 150 और 100 रुपये का बोनस देकर विश्वास जीतने के बाद उन्हें टीम बेनिफिट्स नामक दूसरे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया गया, जहां ऊंचे मुनाफे का झांसा देकर अलग-अलग खातों में रकम जमा कराई गई। 14 लाख रुपये निवेश के बाद भी उन्हें मुनाफा नहीं दिया गया। जालसाजों ने संपर्क भी तोड़ लिया। इस पर उन्हें ठगी का अहसास हुआ। इसके बाद साइबर थाना में मामले की शिकायत की। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए संबंधित बैंकों और एजेंसियों से संपर्क किया जा रहा है। बैंकों से जालसाजों के बारे में सुराग मिल सकता है।

ये सावधानी बरतें ● अगर कोई अनजान व्यक्ति पार्सल में ड्रग्स होने की बात कहे तो पुलिस से संपर्क करें।

● कोई फोन कॉल करके लोन दिलाने के लिए कहे तो उसके झांसे में बिल्कुल न आएं।

● अनजान व्यक्ति से बैंक खाता, आधार नंबर, पेन आदि अन्य जानकारी साझा न करें।

● अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी सोशल मीडिया ग्रुप में जोड़ता है तो उससे इसका कारण पूछे।

● कम समय में कोई अगर भारी मुनाफा होने का झांसा दे तो सतर्क हो जाएं।

● वीडियो और वेब पेज को लाइक करने पर मोटी कमाई होने के झांसे में न आएं।