गाजियाबाद: महिला ने पेट्रोल डाल की जान देने की कोशिश, रेप के आरोपी को नहीं पकड़ने का आरोप

गाजियाबाद जिले के मोदीनगर तहसील परिसर में एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर जान देने की कोशिश की। अधिकारियों ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके साथ कथित तौर पर रेप करने वाले शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यह घटना शुक्रवार को हुई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और खुद को आग के हवाले करने जा रही महिला के हाथों से लाइटर छीन लिया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला को तुरंत मोदीनगर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। महिला का कहना है कि आरोपी ने कुछ महीने पहले शादी का झांसा देकर उसके साथ कथित तौर पर रेप किया था। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने दो साल तक शारीरिक शोषण करने के बाद उससे बात करना बंद कर दिया।

महिला का कहना है कि आरोपी के हमले में उसका हाथ टूट गया था। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने करीब दो महीने पहले रेप और हमले का मामला दर्ज किया था लेकिन अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। महिला ने पुलिस चौकी प्रभारी पर आरोपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। उसने पुलिस को चेतावनी दी थी कि यदि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह जान दे देगी।