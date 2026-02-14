Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में नशीला पेय पिला महिला से रेप, इस्लाम कबूलवाने का दबाव

Feb 14, 2026 10:21 am ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद में एक महिला को नशीला पेय पिलाकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता से 6.25 लाख वसूले और धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया।

गाजियाबाद के मसूरी थानाक्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म, जबरन वसूली और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी शाहरुख ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर अश्लील फोटो-वीडियो के जरिये लंबे समय तक ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी दबंग और क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, जिससे उसकी जान का खतरा है।

कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म

पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2025 में शास्त्रीनगर निवासी शाहरुख ने उसे नौकरी दिलाने का लालच देकर अपने कार्यालय बुलाया। वहां कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। होश आने पर उसने खुद को निर्वस्त्र अवस्था में पाया। इस दौरान आरोपी ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर धमकी दी कि शिकायत करने पर वह उन्हें वायरल कर देगा।

ब्लैकमेल किया, 6.25 लाख हड़प लिए

पीड़िता के मुताबिक, डर और सामाजिक बदनामी के चलते वह चुप रही। इसका फायदा उठाकर आरोपी ने उसे लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह बार-बार उसे अपने पास बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान आरोपी ने अवैध रूप से रुपयों की मांग की और धमकी देकर करीब 6.25 लाख रुपये हड़प लिए। मोटी रकम वसूलने के लिए वह उस पर संपत्ति बेचने का दबाव बनाने लगा। एसीपी मसूरी लिपि नगायच का कहना है कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस आरोपी को थाने ले गई, लेकिन कार्रवाई नहीं की

महिला का कहना है कि फरवरी 2026 की शुरुआत में शाहरुख उसे एक कॉलोनी में ले गया, जहां उसने फिर से जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उस पर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की गई। वह आरोपी के हाथ-पैर जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी ने एक न सुनी। महिला के मुताबिक उसने डायल-112 पर फोन किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों को मसूरी थाने ले गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की।

पति को धमकी मिलने पर तलाक तक नौबत पहुंची

आरोपी ने उसके पति को फोन करके धमकी दी कि यदि उसने तलाक नहीं दिया तो पूरे परिवार को जान से मार देगा। इन धमकियों के चलते वैवाहिक जीवन तलाक तक पहुंच गया। आरोपी की हरकतों ने उसका घर-परिवार बर्बादी के कगार पर ला दिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिससे उसे और उसके परिवार को जान का गंभीर खतरा है। थख-हारकर पीड़िता ने दस फरवरी को पुलिस आयुक्त से कार्रवाई की गुहार लगाई।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

