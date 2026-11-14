गाजियाबाद: जेल में बंद इंफ्लुएंसर हाजी सलमान के परिवार पर बरसाईं गोलियां
गाजियाबाद की लोनी में जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हाजी सलमान के परिवार पर शुक्रवार रात शिवेन अस्पताल में हमलावरों ने फायरिंग और तोड़फोड़ की।
गाजियाबाद की डासना जेल में बंद सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और हिस्ट्रीशीटर हाजी सलमान के परिवार पर शुक्रवार देर रात को ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है। घटना लोनी थानाक्षेत्र में हुई।यही नहीं परिवार की कार में भी तोड़फोड़ के आरोप हैं। आरोप है कि अस्पताल के अंदर भी गोलियां चलाई गईं। परिवार के लोगों ने शौचालयों में छिपकर जान बचाई। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है।
अस्पताल के बाहर गोलीबारी
अधिकारियों ने बताया कि गाजियाबाद के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हाजी सलमान के परिवार वालों पर शुक्रवार देर रात लोनी में शिवेन अस्पताल के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हमला किया और उन पर गोलियां चलाईं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हाजी सलमान को सितंबर में गिरफ्तार किया गया था।
8 से 10 लोगों के साथ हमला
राशिद अली गेट में गौरी पट्टी निवासी हाजी सलमान के पिता बुंदू खां ने बताया कि उनके छोटे बेटे शाहनवाज की पत्नी परवीन पास के ही शिवेन अस्पताल में भर्ती थीं। शुक्रवार रात करीब सवा 10 बजे बुंदू की पत्नी संजीदा, बेटी और नाती अफजल परवीन को देखने पहुंचे थे। अफजल बाहर अपनी कार के पास खड़ा था। आरोप है कि गौरव अंबावता 8 से 10 लोगों के साथ अस्पताल पहुंचा। सभी के हाथ में तमंचे, डंडे, हॉकी और चाकू थे।
कार में तोड़फोड़
आरोपियों ने आते ही कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अफजल को गालियां देते हुए उस पर गोली चलाई। अफजल बाल-बाल बचकर अस्पताल के अंदर भागा। हमलावर भी हथियार लेकर अस्पताल के भीतर घुस गए और वहां भी गोली चलाई। अफजल ने शौचालय में छिपकर अपनी जान बताई। वहीं, आरोपियों ने संजीदा को थप्पड़ मारे और अस्पताल की एक बुजुर्ग महिला कर्मचारी को पीटा।
जान से मारने की धमकी
हंगामा बढ़ने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जुट गए और घटना पर रोष जताया। फॉरेंसिक टीम ने अस्पताल और उसके बाहर घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। बुंदू ने सलमान से पुरानी रंजिश के चलते परिवार पर हमले का आरोप लगाया है।
मारपीट और लूटपाट के आरोप में जेल में है सलमान
हाजी सलमान लोनी थाने का हिस्ट्रीशीटर है। हाजी सलमान के इंस्टाग्राम पर 30 लाख से अधिक फॉलोवर हैं। 2 सितंबर को उसका हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं से विवाद हुआ था। उनके साथ मारपीट और लूटपाट के आरोप में वह डासना जेल में बंद है।
हाजी सलमान पर कई केस दर्ज
हाजी सलमान पर लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने का भी आरोप है। उसके खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और लूटपाट सहित कई केस दर्ज हैं। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी रामकिशन ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जल्द ही बाकी की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। हमले में कोई घायल नहीं हुआ है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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