मुठभेड़ के बाद गाजियाबाद पुलिस ने 3 पशु तस्करों को दबोचा, एक के पैर में लगी गोली

मुठभेड़ के बाद गाजियाबाद पुलिस ने 3 पशु तस्करों को दबोचा, एक के पैर में लगी गोली
संक्षेप: पशु तस्करों के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने शहजादपुर डिड़ौली मार्ग पर मुठभेड़ के बाद तीन पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक बदमान के पैर में गोली लगी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
गाजियाबाद पुलिस का पशु तस्करों के खिलाफ बड़ा ऐक्शन सामने आया है। गाजियाबाद पुलिस ने शहजादपुर डिड़ौली मार्ग पर मुठभेड़ के बाद तीन पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से एक पशु तस्कर घायल भी हुआ है। पकड़े गए पशु तस्करों ने 10 दिन पहले गांव जलालाबाद में एक दर्जन पशुओं का वध किया था। पुलिस ने बदमाशों के पास एक जिंदा पशु,तमंचा और अन्य सामान बरामद किया है।
एसीपी मसूरी सर्किल लिपि नगायच ने बताया कि शनिवार रात को पुलिस को सूचना मिली कि गंगनहर पटरी स्थित रेगूलेटर से छह सात पशु तस्कर एक पशु को वध करने शहजादपुर मार्ग पर ले गए है। इसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। पुलिस शहजादपुर डिड़ौली मार्ग पर पहुंची तो एक गन्ने की खेत में हलचल दिखी। जैसे ही पुलिस गन्ने के खेत में घुसने लगी तभी अचानक फायरिंग होने लगी।
पुलिस ने भी जबावी फायरिंग की। पुलिस ने मौके से तीन पशु तस्कर को दबोच लिया, जबकि अन्य अंधेरा का फायदा उठाकर फरार हो गए। पैर में गोली लगने से एक पशु तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में बदमाशों ने अपने नाम हनीफ, हबीव निवासी गांव कलछीना थाना भोजपुर और इकरार निवासी अजराडा थाना मुडाली जिला मेरठ बताया।
पैर में गोली लगने से हनीफ घायल हुआ है। पूछताछ में पशु तस्करों ने बताया कि उनके साथ हबीब, इकरार, रोशन, रमजानी, अब्दुल और मेहर आलम थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि सभी ने मिलकर 10 दिन पहले गांव जलालाबाद के जंगल में पशु वध किए थे। उन्होंने बताया कि मांस रिजवान और मेहर आलम दिल्ली ले जाकर मुन्ना ढकिया के यहां बेचा करते हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पशु, तमंचा, कारतूस और पशु वध करने के औजार बरामद किए हैं।