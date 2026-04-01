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बेटी ने दूसरे धर्म में शादी की तो दामाद को मारकर जमीन में गाड़ा, गाजियाबाद में दिल दहलाने वाली वारदात

Apr 01, 2026 05:14 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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दस महीने पुराने प्रेम विवाह का प्रतिशोध लेने के लिए ससुर ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए रूह कंपा देने वाली एक वारदात को अंजाम दिया। उसने दामाद का गला घोंटकर शव जमीन में गाड़ दिया। सोमवार रात टीला मोड़ में हुई इस वारदात में ससुर समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बेटी ने दूसरे धर्म में शादी की तो दामाद को मारकर जमीन में गाड़ा, गाजियाबाद में दिल दहलाने वाली वारदात

गाजियाबाद जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दस महीने पुराने प्रेम विवाह का प्रतिशोध लेने के लिए ससुर ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए रूह कंपा देने वाली एक वारदात को अंजाम दिया। उसने दामाद का गला घोंटकर शव जमीन में गाड़ दिया। सोमवार रात टीला मोड़ में हुई इस वारदात में ससुर समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, लोनी की गीतांजलि विहार निवासी 32 वर्षीय नितिन कुमार एक निजी स्कूल में पढ़ाते थे। उनके भाई अमित के मुताबिक, बीते साल तक नितिन बागपत के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात थे। वहां बागपत के पूरनपुर नवादा की रहने वाली मुस्कान पुत्री मेहरुद्दीन पढ़ने के लिए आती थी। धीरे-धीरे नितिन और मुस्कान के बीच दोस्ती हो गई। इसके बाद दोनों ने मई 2025 में शादी कर ली। मृतक के परिजनों का कहना है कि मुस्कान नौ माह की गर्भवती है।

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कार से कुचलने का भी आरोप

नितिन के दूसरे भाई अरुण ने पुलिस के सामने आरोप लगाया कि भाई को कार से कुचला गया है। गर्दन के पास इसके निशान हैं। बर्बरता का इसी से पता चल रहा है कि हत्या के बाद उसे सिर के बल जमीन में गाड़ दिया गया। वहीं, पुलिस ने हत्या और एससी-एसटी ऐक्ट में केस दर्ज कर मेहरुद्दीन और उसके भाई आसिफ अली को गिरफ्तार किया गया है। बाकी फरार आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है।

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समझौते के लिए बुलाया

नितिन और मुस्कान में रविवार को किसी बात पर विवाद हुआ। इस पर मुस्कान मायके चली गई। नितिन के भाई अमित ने बताया, सोमवार शाम मुस्कान के पिता मेहरुद्दीन ने फोन कर समझौते के नाम पर नितिन को बुलाया। नितिन के साथ अमित भी आया। मेहरुद्दीन कार में पहले से दो साथियों के साथ बैठा था। उसने अमित व नितिन को कार में बैठाया और सुनसान स्थान पर ले गया। यहां दूसरी कार में सवार चार और युवक आए और सभी ने नितिन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने अमित के सामने ही नितिन को मार डाला। वह पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे तो भाई गड्ढे में सिर के बल गड़ा मिला।

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वाहनों की कतार लगी

मंगलवार दोपहर बाद पोस्टमार्टम के बाद नितिन का शव लेकर परिजन घर के पास पहुंचे और बंथला फ्लाईओवर के पास सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। पुलिस के समझाने पर मौके पर मौजूद लोगों ने आधी सड़क को वाहनों को लिए खोल दिया। शालीमार गार्डन के एसीपी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दो आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। बाकी की तलाश में तीन टीम लगाई हैं। दिल्ली से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर आगे की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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