गाजियाबाद में ACP के पति पर चाकू से हमला, घर में चोरी करते पकड़ने पर संविदाकर्मी ने किया वार

Mar 12, 2026 06:44 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/गाजियाबाद
गाजियाबाद के सिहानी गेट थानाक्षेत्र में महिला एसीपी के सरकारी आवास में चोरी का मामला सामने आया है। घर में काम करने वाले संविदाकर्मी को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ने पर उसने एसीपी के पति पर चाकू से हमला कर दिया।

गाजियाबाद के सिहानी गेट थानाक्षेत्र में महिला एसीपी के सरकारी आवास में चोरी का मामला सामने आया है। घर में काम करने वाले संविदाकर्मी को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ने पर उसने एसीपी के पति पर चाकू से हमला कर दिया। एसीपी के पति ने जैसे-तैसे आरोपी से चाकू छीनकर खुद को बचाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी को जेल भेज दिया गया।

उपासना पांडेय वर्तमान में गाजियाबाद कमिश्नरेट में एसीपी कोतवाली के पद पर कार्यरत हैं। वह सिहानी गेट थाने के पीछे स्थित सरकारी आवास में रहती हैं। उनके पति अंशुल मिश्रा सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट हैं।

अंशुल मिश्रा ने सिहानी गेट थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि नौ मार्च की सुबह करीब दस बजे उनकी पत्नी ड्यूटी पर चली गई थी, जबकि वह घर के एक कमरे में आराम कर रहे थे। दोपहर करीब 1:10 बजे उन्हें कमरे में रखी अलमारी खुलने की आवाज सुनाई दी। नींद खुलने पर उन्होंने देखा कि घर में काम करने वाला संविदाकर्मी यश अलमारी से सामान चोरी कर रहा है।

अंशुल मिश्रा के मुताबिक जब उन्होंने आरोपी का विरोध किया तो वह भड़क गया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोप है कि इसके बाद उसने अपने पास रखे चाकू से हमला कर दिया। उन्होंने किसी तरह आरोपी को पकड़ लिया और उसके हाथ से चाकू छीन लिया। तलाशी लेने पर आरोपी की पैंट की जेब से सोने की अंगूठी और अलमारी से चोरी किए गए करीब साढ़े सात हजार रुपये बरामद हुए।

इसके बाद आरोपी को पकड़कर चाकू और बरामद सामान सहित सिहानी गेट पुलिस के हवाले कर दिया गया। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि आरोपी यश उर्फ यशवीर रईसपुर का रहने वाला है। हत्या के प्रयास, चोरी और आर्म्स ऐक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।

