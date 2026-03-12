गाजियाबाद में ACP के पति पर चाकू से हमला, घर में चोरी करते पकड़ने पर संविदाकर्मी ने किया वार
गाजियाबाद के सिहानी गेट थानाक्षेत्र में महिला एसीपी के सरकारी आवास में चोरी का मामला सामने आया है। घर में काम करने वाले संविदाकर्मी को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ने पर उसने एसीपी के पति पर चाकू से हमला कर दिया।
गाजियाबाद के सिहानी गेट थानाक्षेत्र में महिला एसीपी के सरकारी आवास में चोरी का मामला सामने आया है। घर में काम करने वाले संविदाकर्मी को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ने पर उसने एसीपी के पति पर चाकू से हमला कर दिया। एसीपी के पति ने जैसे-तैसे आरोपी से चाकू छीनकर खुद को बचाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी को जेल भेज दिया गया।
उपासना पांडेय वर्तमान में गाजियाबाद कमिश्नरेट में एसीपी कोतवाली के पद पर कार्यरत हैं। वह सिहानी गेट थाने के पीछे स्थित सरकारी आवास में रहती हैं। उनके पति अंशुल मिश्रा सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट हैं।
अंशुल मिश्रा ने सिहानी गेट थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि नौ मार्च की सुबह करीब दस बजे उनकी पत्नी ड्यूटी पर चली गई थी, जबकि वह घर के एक कमरे में आराम कर रहे थे। दोपहर करीब 1:10 बजे उन्हें कमरे में रखी अलमारी खुलने की आवाज सुनाई दी। नींद खुलने पर उन्होंने देखा कि घर में काम करने वाला संविदाकर्मी यश अलमारी से सामान चोरी कर रहा है।
अंशुल मिश्रा के मुताबिक जब उन्होंने आरोपी का विरोध किया तो वह भड़क गया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोप है कि इसके बाद उसने अपने पास रखे चाकू से हमला कर दिया। उन्होंने किसी तरह आरोपी को पकड़ लिया और उसके हाथ से चाकू छीन लिया। तलाशी लेने पर आरोपी की पैंट की जेब से सोने की अंगूठी और अलमारी से चोरी किए गए करीब साढ़े सात हजार रुपये बरामद हुए।
इसके बाद आरोपी को पकड़कर चाकू और बरामद सामान सहित सिहानी गेट पुलिस के हवाले कर दिया गया। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि आरोपी यश उर्फ यशवीर रईसपुर का रहने वाला है। हत्या के प्रयास, चोरी और आर्म्स ऐक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।