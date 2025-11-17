ट्रेडिंग का लालच दे 1 करोड़ ठगे, जालसाजों के चंगुल में कैसे फंसा गाजियाबाद का शख्स
संक्षेप: गाजियाबाद के एक रिटायर्ड अधिकारी से साइबर अपराधियों ने इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेनिंग के नाम पर एक करोड रुपए ठग लिए गए। जालसाजों ने शख्स को कैसे जाल में फंसाया और फिर मोटी रकम ट्रांसफर करा ली। जानें…
साइबर अपराधियों ने इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेनिंग के नाम पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी से एक करोड रुपए ठग लिए गए। जालसाजों ने ऑनलाइन मुनाफा का लालच देकर पीड़ित को जाल में फंसाया और फिर मोटी रकम ट्रांसफर करा ली। घटना के संबंध में पूर्व अधिकारी ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है।
न्यायखंड इंदिरापुरम की आम्रपाली विलेज सोसायटी में रहने वाले 68 वर्षीय वेदपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि बीते 3 अक्तूबर को फेसबुक पर दिया दास नाम की एक अज्ञात आईडी से उनके पास मैसेज आया। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और व्हाट्सऐप पर संपर्क होने लगा।
आरोप है कि दिया दास ने उन्हें इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर एक वेबसाइट लिंक भेजा और उसमें खाते बनवाकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया। वेदपाल के मुताबिक, वेबसाइट पर बनी कांटेक्ट सर्विस टीम ने उनसे विभिन्न बैंक खातों में रकम भेजने के लिए कहा था। उन्होंने कई ट्रांजेक्शन कर कुल 57 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए।
पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने खाते में बड़ा मुनाफा दिखाकर और रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें जब अपने रुपए निकालने की कोशिश की तो उनसे 30 फीसदी टैक्स के नाम पर 43.29 लाख रुपये और जमा कराने को कहा गया भरोसा करते हुए उन्होंने यह रकम भी भेज दी।
इसके बाद भी रकम नहीं निकली तो उनसे 20 फीसदी अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई। इस पर उन्हें शक हुआ और साइबर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित वेदपाल के अनुसार, उनके साथ कुल एक करोड़ एक लाख 29 हजार रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है।
यह रकम उनके जीवन भर की जमापूंजी थी। एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह का कहना है कि शिकायत के आधार पर 17 नवंबर को साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। बैंक खातों और मोबाइल नंबरों के आधार पर जालसाजों को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।