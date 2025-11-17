Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsghaziabad crime man traped in fraudsters duped of rs 1 crore
ट्रेडिंग का लालच दे 1 करोड़ ठगे, जालसाजों के चंगुल में कैसे फंसा गाजियाबाद का शख्स

ट्रेडिंग का लालच दे 1 करोड़ ठगे, जालसाजों के चंगुल में कैसे फंसा गाजियाबाद का शख्स

संक्षेप: गाजियाबाद के एक रिटायर्ड अधिकारी से साइबर अपराधियों ने इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेनिंग के नाम पर एक करोड रुपए ठग लिए गए। जालसाजों ने शख्स को कैसे जाल में फंसाया और फिर मोटी रकम ट्रांसफर करा ली। जानें…

Mon, 17 Nov 2025 11:03 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

साइबर अपराधियों ने इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेनिंग के नाम पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी से एक करोड रुपए ठग लिए गए। जालसाजों ने ऑनलाइन मुनाफा का लालच देकर पीड़ित को जाल में फंसाया और फिर मोटी रकम ट्रांसफर करा ली। घटना के संबंध में पूर्व अधिकारी ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

न्यायखंड इंदिरापुरम की आम्रपाली विलेज सोसायटी में रहने वाले 68 वर्षीय वेदपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि बीते 3 अक्तूबर को फेसबुक पर दिया दास नाम की एक अज्ञात आईडी से उनके पास मैसेज आया। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और व्हाट्सऐप पर संपर्क होने लगा।

आरोप है कि दिया दास ने उन्हें इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर एक वेबसाइट लिंक भेजा और उसमें खाते बनवाकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया। वेदपाल के मुताबिक, वेबसाइट पर बनी कांटेक्ट सर्विस टीम ने उनसे विभिन्न बैंक खातों में रकम भेजने के लिए कहा था। उन्होंने कई ट्रांजेक्शन कर कुल 57 लाख रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए।

पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने खाते में बड़ा मुनाफा दिखाकर और रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें जब अपने रुपए निकालने की कोशिश की तो उनसे 30 फीसदी टैक्स के नाम पर 43.29 लाख रुपये और जमा कराने को कहा गया भरोसा करते हुए उन्होंने यह रकम भी भेज दी।

इसके बाद भी रकम नहीं निकली तो उनसे 20 फीसदी अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई। इस पर उन्हें शक हुआ और साइबर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित वेदपाल के अनुसार, उनके साथ कुल एक करोड़ एक लाख 29 हजार रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है।

यह रकम उनके जीवन भर की जमापूंजी थी। एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह का कहना है कि शिकायत के आधार पर 17 नवंबर को साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। बैंक खातों और मोबाइल नंबरों के आधार पर जालसाजों को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।