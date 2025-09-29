गाजियाबाद में हिस्ट्रीशीटर के बर्थडे पर जाम छलकाने का आरोप, चौकी प्रभारी समेत 4 सस्पेंड

गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद थाना क्षेत्र की सीमा चौकी प्रभारी समेत चौकी पर तैनात 3 सिपाहियों को एक हिस्ट्रीशीटर की बर्थडे पार्टी में जाम छलकाते हुए डांस करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है।

गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद थाना क्षेत्र की सीमा चौकी प्रभारी समेत चौकी पर तैनात 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर एक हिस्ट्रीशीटर की बर्थडे पार्टी में जाम छलकाते हुए डांस करने का आरोप सामने आया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद डीसीपी ट्रांस हिंडन ने चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

बताया जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सोमवार शाम एक वीडियो वायरल हुआ। 22 सेकेंड के वीडियो में पुलिसकर्मियों के हिस्ट्रीशीटर बदमाश की जन्मदिन पार्टी में शराब पीने और बार बाला के साथ थिरकने का दावा किया गया। वीडियो के आधार पर जांच किए जाने पर पुलिसकर्मियों की पहचान की गई।

वायरल वीडियो में चारों पुलिसकर्मियों के साथ हिस्ट्रीशीटर बदमाश और कुछ लोग भी दिख रहे हैं। वीडियो क्षेत्र के ही एक बार का बताया गया है। जिसमें लाइटें भी जलती दिख रही हैं। गाने पर थिरकते हुए पुलिसकर्मियों में से एक के हाथ में बीयर की बोतल भी है। वीडियो में इनके साथ एक युवती भी थिरक रही है। इसे बार बाला बताया जा रहा है।

वीडियो के वायरल होने पर एसीपी स्तर से मामले की जांच की गई। जांच में पाया गया कि वीडियो में डांस करने वाले साहिबाबाद थाने की सीमा चौकी प्रभारी और चौकी पर तैनात तीन पुलिसकर्मी हैं। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई।

डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने बताया कि मामले में सीमा चौकी प्रभारी आशीष कुमार जादौन समेत चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी। आरोप है कि चारों हिस्ट्रीशीटर इरशाद मलिक की बर्थडे पार्टी में गए थे।