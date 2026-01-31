गाजियाबाद के खोड़ा में ढाबे पर डबल मर्डर, खाने के विवाद में 3 युवकों को चाकू गोद डाला

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad Crime double murder at dhaba in Khora three men stabbed over dispute about food
संक्षेप:

Jan 31, 2026 10:57 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान
गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक ढाबे पर खाना खाने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के बाद दो युवकों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।

खोड़ा में अंबेडकर गेट के पास स्थित कागज मार्केट में वैष्णो ढाबे पर शुक्रवार रात करीब 10 बजे दो पक्ष खाना खा रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस बीच, एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष के तीन युवकों पर चाकू और पत्थरों से हमला बोल दिया। इसमें तीनों युवक सत्यम, श्रीपाल और अनुराग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट और हमले के बाद हमलावर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां सत्यम और श्रीपाल की मौत हो गई। वहीं घायल अनुराग का इलाज चल रहा है।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली

डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील ने बताया कि मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली गई है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया, "30 जनवरी को रात करीब 10:00 बजे 112 इमरजेंसी नंबर पर कुछ युवकों के बीच लड़ाई की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पाया कि तीन लोग घायल थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। घायलों में से दो की इलाज के दौरान मौत हो गई और तीसरा घायल व्यक्ति खतरे से बाहर है। मृतकों के परिवारों को सूचना दे दी गई है और उनसे शिकायत मिली है, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है। कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उनसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इन तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।"

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Crime News
