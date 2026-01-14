Hindustan Hindi News
गाजियाबाद के लोनी में जल चुके ऑटो में मिली लाश, मर्डर के बाद आग लगाने का शक

संक्षेप:

गाजियाबाद के लोनी में ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। घिटोरा मार्ग के पास एक जली हालत में एक ऑटो पाया गया। ऑटो के भीतर एक शख्स की बुरी तरह जली लाश बरामद की गई।

Jan 14, 2026 06:55 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के लोनी में ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में बुधवार को सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घिटोरा मार्ग के पास एक जले हुए ऑटो के भीतर एक शख्स का बुरी तरह जला हुआ शव मिला है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एसीपी सिद्धार्थ गौतम के अनुसार, ऑटो के मालिक और मृतक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह हादसा है या हत्या...

ऑटो संग जली लाश मिलने से सनसनी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र में बुधवार को सुबह के वक्त ऑटो संग जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। अगरौला में बंजर जमीन पर बुधवार की सुबह लोगों ने ऑटो जली हालत में देखा। लाश ऑटो में पीछे नीचे की ओर रखी गई थी। लोग पास गए तो पीछे की ओर नीचे एक शव भी जला हुआ रखा था।

लाश ऑटो में रखकर आग लगाए जाने का शक

देखने से ही लग रहा था कि शव को ऑटो में रखकर आग लगाई गई है। ऑटो और लाश लगभग पूरी तरह से जली हालत में पाए गए। सूत्रों ने बताया कि शख्स की हत्या करने के बाद उसकी लाश को ऑटो के साथ जलाए जाने की आशंका है। पुलिस ने ऑटो के नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

सुबूत मिटाने की साजिश

सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पुलिस हत्या के बाद सुबूत मिटाने की साजिश के तहत डेड बॉडी और ऑटो जलाने के एंगल पर जांच कर रही है।

ऑटो के नंबर पर पहचान की कोशिश

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि ऑटो गाजियाबाद नंबर का है। नंबर के आधार पर वाहन के मालिक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती जांच में लाश एक युवक का लग रहा है। ऑटो किसका था और कौन चला रहा था इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि जांच कर जल्द मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।

