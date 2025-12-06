अबॉर्शन की दवा खाने के बाद भी पैदा हो गई जिंदा बेटी, मां ने पड़ोसी की छत पर पटकर मारा
गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह मकान की छत पर मृत हालत में मिली नवजात बच्ची को मां ने ही पड़ोसी की छत पर पटककर मारा था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी मां को हिरासत में ले लिया है।
राकेश मार्ग पर रहने वाले विनय रावत के मकान की दूसरी मंजिल पर नवजात बच्ची का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि पड़ोस में रहने वाली सविता की बहन झरना ने बच्ची को जन्म दिया था। पुलिस ने पहचान कर आरोपी झरना से पूछताछ की तो परिजनों ने दावा किया था कि बच्ची मृत अवस्था में पैदा हुई और घबराकर उसे छत से खाली प्लॉट की ओर फेंक दिया गया, लेकिन वह पड़ोसी की छत पर जा गिरी। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया तो पता चला की बच्ची जिंदा पैदा हुई थी और उसकी मौत चोट लगने से हुई है।
पुलिस ने इसके आधार पर झरना को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसका कहना था कि वह गरीब है और अभी बच्चा नहीं चाहती थी। उसने गर्भ में ही गर्भपात कराने के लिए दवाई ली थी, लेकिन बच्ची जिंदा पैदा हो गई। इसीलिए बच्ची को पड़ोसी की छत पर पटक दिया।
एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी मां झरना को हिरासत में ले लिया गया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।