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गाजियाबाद में दरिंदगी; 4 साल की मासूम का अपहरण, रेप के बाद हत्या

Mar 17, 2026 09:49 am ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के नंदग्राम थानाक्षेत्र में चार साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। सोमवार को घर के बाहर खेलते समय लापता हुई बच्ची का शव देर रात नंदग्राम थाना क्षेत्र में पड़ा मिला।

गाजियाबाद में दरिंदगी; 4 साल की मासूम का अपहरण, रेप के बाद हत्या

गाजियाबाद के नंदग्राम में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है जहां घर के बाहर खेल रही चार साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। सोमवार शाम लापता हुई इस बच्ची का शव देर रात इलाके में ही पड़ा मिला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पड़ोस में रहने वाले संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया हैए जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यह घटना शहर में पुरानी दर्दनाक यादों को ताजा करती है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है।

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संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी बच्ची

एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि नंदग्राम थानाक्षेत्र में सोमवार को एक चार साल की बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी।

पड़ी मिली लाश

परिजनों की सूचना पर पुलिस बच्ची की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच सोमवार रात साढ़े आठ बजे डायल 112 को सूचना मिली कि नंदग्राम थानाक्षेत्र में एक बच्ची का शव पड़ा मिला है।

घर के बाहर खेल रही थी मासूम

पुलिस ने लापता बच्ची के परिजनों को बुलाकर पहचान कराई तो उन्होंने उसकी शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में की। परिजनों ने बताया कि सोमवार शाम को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। वह अचानक लापता हो गई। बड़े भाई ने बहन को गायब देख पिता को फोन किया।

पुलिस के फोन पर परिजनों के उड़े होश

परिवार के लोग ढूंढने निकले, लेकिन पता नहीं चला। देररात परिजनों के पास पुलिस का फोन आया कि एक बच्ची का शव पड़ा हुआ मिला है। ऐसी सूचना पर परिजनों के होश उड़ गए। परिजन भागे-भागे पुलिस के पास पहुंचे तो उसकी पहचान बच्ची के रूप में की।

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पड़ोसी ने घटना को अंजाम दिया

पुलिस के मुताबिक कॉलोनी में रहने वाले गौरव ने घटना को अंजाम दिया है। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है।

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इससे पहले भी हो चुकी है घटना

गाजियाबाद में 1 दिसंबर 2022 को साढ़े चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। 20 साल के सोनू गुप्ता ने वारदात को अंजाम दिया था। सोनू को मासूम बच्ची खेलती मिल गई। वो उसको साथ ले गया था। इस मामले में बाद में पॉक्सो कोर्ट ने सोनू को मौत की सजा सुनाई।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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