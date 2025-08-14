गाजियाबाद में सरेराह 8 साल की बच्ची से डिजिटल रेप, चीखने पर भागा; घटना CCTV में कैद

गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र में दुकान से घर लौट रही बच्ची को सरेराह पकड़कर डिजिटल रेप करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बच्ची के चीखने पर आरोपी फरार हो गया लेकिन घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र में दुकान से घर लौट रही बच्ची को सरेराह पकड़कर डिजिटल रेप करने का मामला सामने आया है। बच्ची के चीखने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने बच्ची के नाना की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

10 अगस्त की घटना बच्ची के नाना का कहना है कि उनकी आठ वर्षीय धेवती बचपन से ही उनके पास रहती है। दस अगस्त की रात करीब आठ बजे उनकी धेवती घर का सामान लेने के लिए पास में ही स्थित परचून की दुकान पर गई थी। रात करीब सवा आठ बजे वह घर लौट रही थी तो इस्लामनगर में रहने वाला यूसुफ उनकी धेवती का पीछा करते हुए आया।

चीखने पर भागा आरोपी कुछ दूर पीछा करने के बाद यूसुफ ने अंधेरे में उनकी धेवती को पकड़ लिया और उसके साथ डिजिटल रेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित का कहना है कि बच्ची की चीख सुनकर वह और मोहल्ले के लोग बाहर निकले तो आरोपी फरार हो गया। मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को काफी तलाशा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।

सीसीटीवी कैमरे में कैद मिली घटना अगले दिन घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो सारी घटना फुटेज में कैद मिली। घटना के संबंध में पीड़िता के नाना ने 12 अगस्त को नगद कोतवाली में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

यह होता है डिजिटल रेप डिजिटल रेप का मतलब यह नहीं है कि किसी का शोषण इंटरनेट के माध्यम से किया जाए। यह शब्द दो शब्द डिजिट और रेप से बना है। डिजिट का मतलब अंक होता है, वहीं अंग्रेजी शब्दकोश के मुताबिक उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली को भी डिजिट से संबोधित किया जाता है। डिजिटल रेप से जुड़ी घटनाओं में उंगलियों या अंगूठे का इस्तेमाल किया जाता है। इसका अर्थ है कि डिजिट से किए गए यौन उत्पीड़न को डिजिटल रेप कहा जाता है।

14 दिन में डिजिटल रेप का तीसरा मामला 27 जुलाई को मोदीनगर में आठ वर्षीय बच्ची के साथ डिजिटल रेप का मामला सामने आया था। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोसी रामनारायण प्रसाद उसे चॉकलेट देने के बहाने अपने कमरे में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।