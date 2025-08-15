Ghaziabad Crime 12th class student raped after tying her hands and legs गाजियाबाद में हाथ-पैर बांधकर 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो भी कर दिया वायरल, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad Crime 12th class student raped after tying her hands and legs

गाजियाबाद में हाथ-पैर बांधकर 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो भी कर दिया वायरल

 गाजियाबाद के मोदीनगर में एक कॉलोनी में 17 वर्षीय इंटर की छात्रा के हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल भी कर दिया। पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद। हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 10:26 AM
share Share
Follow Us on
गाजियाबाद में हाथ-पैर बांधकर 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो भी कर दिया वायरल

गाजियाबाद के मोदीनगर में एक कॉलोनी में 17 वर्षीय इंटर की छात्रा के हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल भी कर दिया। पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

मोदीनगर की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने बताया कि सोशल मीडिया पर उसकी बेटी का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें युवक बेटी के हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म करता दिख रहा है। इस बारे में पूछने पर बेटी ने बताया कि 5 अगस्त को कॉलोनी में ही रहने वाला एक युवक उसे गोविन्दपुरी कॉलोनी स्थित एक कैफे में ले गया था और नशीला पदार्थ पिला दिया। इसके बाद वह उसे दोस्त के घर ले गया और वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।

आरोप है कि युवक ने अश्लील वीडियो भी वायरल कर दिया। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पीड़िता के पिता ने इस संबंध में मोदीनगर थाने में तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद किशोरी से दुष्कर्म

वहीं, गाजियाबाद के ही क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना पुलिस ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने इंस्टाग्राम पर किशोरी से दोस्ती की और फिर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया।

एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि 01 अगस्त को एक युवक ने थाने में शिकायत दी थी। उसका कहना था कि कमरूद्दीन नगर नांगलोई दिल्ली निवासी अमन उसकी 11 वर्षीय बहन को बहला-फुसलाकर ले गया है। शिकायत के आधार पर अपहरण का केस दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी गई थी। पुलिस टीम ने 10 अगस्त को किशोरी को बरामद कर लिया था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।