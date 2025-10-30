Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsghaziabad cousin brother rape 17 year old sister and threw her from roof arrested
गाजियाबाद में फुफेरे भाई ने 17 वर्षीय बहन से रेप कर छत से फेंका, 8 साल से कर रहा था हैवानियत

संक्षेप: गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में फुफेरे भाई ने छत पर सो रही 17 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इतना नहीं, विरोध पर किशोरी को छत से नीचे भी फेंक दिया। छात्रा ने अपने परिजनों को बताया कि आरोपी 8 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था।

Thu, 30 Oct 2025 08:01 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में फुफेरे भाई ने छत पर सो रही 17 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इतना नहीं, विरोध पर किशोरी को छत से नीचे भी फेंक दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बुधवार को केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मोदीनगर के एक गांव में एक व्यक्ति परिवार सहित रहते हैं। पीड़ित परिजनों ने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी इंटर की छात्रा है। बीते 20 अक्टूबर की रात को बेटी छत पर सो रही थी। देर रात अचानक वह नीचे गिर गई। उसकी चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर छात्रा को मेरठ के लिए रेफर कर दिया।

होश आने पर छात्रा ने बताया कि वह घर की छत पर सो रही थी। इसी बीच बुआ का लड़का आ गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसकी पिटाई की और छत से नीचे फेंक दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

छात्रा ने अपने परिजनों को बताया कि आरोपी 8 साल से उसके साथ दुष्कर्म करता आ रहा है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता की हालत में सुधार होने का इंतजार किया जा रहा, ताकि बयान दर्ज हो सकें।

मारपीट भी की थी

जब वह नौ साल की थी तो उसके पहली बार दुष्कर्म किया था। इसके बाद वह पिता और भाई को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करता आ रहा है। विरोध करने पर कई बार मारपीट कर घायल भी कर दिया था। लोकलाज के डर से पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को नहीं दी थी।

अमित सक्सेना, एसीपी मोदीनगर, ''पीड़िता के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी कृष्णा निवासी गाजियाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशोरी की हालत में सुधार होने पर बयान दर्ज होंगे।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Crime News
