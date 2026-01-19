Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad court acquits man accused of assault and intimidation after 22 years
गाजियाबाद में हमले और धमकी के आरोपी को 22 साल बाद अदालत ने किया दोषमुक्त

गाजियाबाद में हमले और धमकी के आरोपी को 22 साल बाद अदालत ने किया दोषमुक्त

संक्षेप:

अदालत से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला 15 दिसंबर 2003 का है। वादी मुख्तार अहमद सिद्दीकी ने पुलिस को दी, तहरीर में बताया था कि उसका बेटा इफतखार सुबह करीब साढ़े आठ बजे घर से काम पर हिंडन विहार जा रहा था।

Jan 19, 2026 08:00 pm ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबाद, डॉ महकार
share Share
Follow Us on

अदालत से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला 15 दिसंबर 2003 का है। वादी मुख्तार अहमद सिद्दीकी ने पुलिस को दी, तहरीर में बताया था कि उसका बेटा इफतखार सुबह करीब साढ़े आठ बजे घर से काम पर हिंडन विहार जा रहा था। जब वह जीटी रोड पर साईं उपवन के सामने पहुंचा, तभी एक मारुति कार से सलाउद्दीन अपने तीन साथियों के साथ उतरा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आरोप था कि सलाउद्दीन ने यह कहते हुए कि इफतखार उसके भाई रहीमुद्दीन के खिलाफ गवाही दे रहा है, उस पर उस्तरे से हमला कर दिया। हमले में इफतखार के बाएं हाथ और सिर में चोट आई। आरोप यह भी था कि आरोपियों ने फायरिंग की, जिसमें गोली उसके कान के पास से निकल गई। घायल इफतखार किसी तरह भागकर नए बस अड्डे की पुलिस चौकी पहुंचा और वहां से कोतवाली थाने ले जाया गया।

ये भी पढ़ें:ED ने 73 करोड़ के दो अपार्टमेंट किए अटैच, गेनसोल ग्रुप के खिलाफ हुआ एक्शन
ये भी पढ़ें:जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, पूर्व विधायक ने कथावाचकों को कहे गंदे शब्द

पुलिस ने खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर विवेचना की और आरोपी सलाउद्दीन के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वादी मुख्तार अहमद सिद्दीकी, कथित घायल इफतखार, विवेचक और एफआईआर लेखक समेत चार गवाह पेश किए गए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर पाया। आपराधिक मामलों में आरोप सिद्ध करने का भार अभियोजन पर होता है, जो इस प्रकरण में पूरा नहीं हुआ। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी सलाउद्दीन को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Ghaziabad
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।