बच्चों की मौतें फेंसेडिल से नहीं कोल्डरिफ से हुई, कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड का क्या दावा

संक्षेप:

गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड और गाजियाबाद पुलिस के फरार आरोपी शुभम जायसवाल ने खुद को बेकसूर बताते हुए राजनेताओं पर आरोप लगाए हैं।

Dec 05, 2025 09:34 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद में प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी का मामला प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन चुका है। इसी क्रम में गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड और गाजियाबाद पुलिस के फरार आरोपी शुभम जायसवाल ने खुद को बेकसूर बताते हुए राजनेताओं पर आरोप लगाए हैं।

वायरल वीडियो में शुभम जयसवाल ने दावा किया कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जिस फेंसेडिल कफ सिरप को बच्चों की मौतों का कारण बता रहे हैं, वह जानकारी गलत है। उसके मुताबिक, फेंसेडिल बच्चों को दिया ही नहीं जाता, बल्कि यह वयस्कों के इस्तेमाल में आने वाला सिरप है। उसने कहा कि बच्चों की मौतें फेंसेडिल से नहीं, बल्कि कोल्डरिफ कफ सिरप से हुई थीं, इसलिए नेताओं को बिना तथ्य जांचे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। शुभम ने खुद को नियमों के दायरे में काम करने वाला व्यापारी बताते हुए कहा कि ड्रग विभाग के सभी प्रावधानों के तहत ही उसने सिरप की खरीद-फरोख्त की थी।

वीडियो में शुभम ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर उसकी कुछ नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, जिनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की है, ताकि सच सामने आ सके और उसके खिलाफ बनाए जा रहे राजनीतिक माहौल का अंत हो। वीडियो में शुभम जयसवाल ने यह दावा भी है कि गाजियाबाद पुलिस ने हाल ही में कफ सिरप के जो कार्टन बरामद किए, उनमें उसकी फर्म साईं ट्रेडर्स का कोई उत्पाद शामिल नहीं था। उसने आरोप लगाया कि फेंसेडिल बनाने वाली एबॉट हेल्थकेयर के बनारस, दिल्ली, झारखंड और मध्यप्रदेश में कई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन निशाने पर सिर्फ उसे और उसकी कंपनी को लिया जा रहा है।

अधिकारी बोले, शुभम के खिलाफ पर्याप्त सबूत

एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह ने बताया कि शुभम जयसवाल ने दुबई में बैठकर यह वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि शुभम गाजियाबाद पुलिस का वांछित आरोपी है और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। क्राइम ब्रांच अब तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य फरार आरोपियों सहारनपुर निवासी अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय और नोएडा निवासी पप्पन यादव की भी तलाश तेज कर चुकी है। टीमों को इनके खिलाफ पुख्ता इनपुट मिले हैं। एडीसीपी ने यह भी बताया कि ईडी द्वारा देशभर में दर्ज कफ सिरप तस्करी से जुड़े मामलों का डाटा जुटाया जा रहा है। इसी सिलसिले में गाजियाबाद पुलिस से भी संबंधित एफआईआर की कॉपी मांगी गई थी, जिसे विभाग द्वारा भेज दिया गया है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
