बच्चों की मौतें फेंसेडिल से नहीं कोल्डरिफ से हुई, कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड का क्या दावा

संक्षेप: गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड और गाजियाबाद पुलिस के फरार आरोपी शुभम जायसवाल ने खुद को बेकसूर बताते हुए राजनेताओं पर आरोप लगाए हैं।

गाजियाबाद में प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी का मामला प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन चुका है। इसी क्रम में गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड और गाजियाबाद पुलिस के फरार आरोपी शुभम जायसवाल ने खुद को बेकसूर बताते हुए राजनेताओं पर आरोप लगाए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वायरल वीडियो में शुभम जयसवाल ने दावा किया कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जिस फेंसेडिल कफ सिरप को बच्चों की मौतों का कारण बता रहे हैं, वह जानकारी गलत है। उसके मुताबिक, फेंसेडिल बच्चों को दिया ही नहीं जाता, बल्कि यह वयस्कों के इस्तेमाल में आने वाला सिरप है। उसने कहा कि बच्चों की मौतें फेंसेडिल से नहीं, बल्कि कोल्डरिफ कफ सिरप से हुई थीं, इसलिए नेताओं को बिना तथ्य जांचे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। शुभम ने खुद को नियमों के दायरे में काम करने वाला व्यापारी बताते हुए कहा कि ड्रग विभाग के सभी प्रावधानों के तहत ही उसने सिरप की खरीद-फरोख्त की थी।

वीडियो में शुभम ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर उसकी कुछ नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, जिनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की है, ताकि सच सामने आ सके और उसके खिलाफ बनाए जा रहे राजनीतिक माहौल का अंत हो। वीडियो में शुभम जयसवाल ने यह दावा भी है कि गाजियाबाद पुलिस ने हाल ही में कफ सिरप के जो कार्टन बरामद किए, उनमें उसकी फर्म साईं ट्रेडर्स का कोई उत्पाद शामिल नहीं था। उसने आरोप लगाया कि फेंसेडिल बनाने वाली एबॉट हेल्थकेयर के बनारस, दिल्ली, झारखंड और मध्यप्रदेश में कई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन निशाने पर सिर्फ उसे और उसकी कंपनी को लिया जा रहा है।