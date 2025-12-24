Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में धार्मिक नारे लगा शौचालय पर चिपकाए विवादित पोस्टर, माहौल बिगाड़ने की कोशिश

संक्षेप:

लेबर चौक के सार्वजनिक शौचालय की दीवार पर विवादित पोस्टर चस्पा करते हुए तीन-चार युवक दिखाई दिए। वीडियो में हरे रंग के कागज पर सफेद रंग से आपत्तिजनक शब्द लिखे होने की बात सामने आई।

Dec 24, 2025 08:47 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान
नगर कोतवाली क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय पर विवादित पोस्टर चस्पा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ युवा धार्मिक नारे लगाते हुए पहुंचे और पोस्टर चस्पा किया। मामले का वीडियो वायरल होने पर तनाव बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने चार नामजद और अन्य अज्ञात पर केस दर्ज किया है। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

घटना 20 दिसंबर की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, घंटाघर में गश्त के दौरान पुलिस टीम दिल्ली जूस कॉर्नर के पास पहुंची, जहां कुछ लोग मोबाइल पर वीडियो देखते हुए इकट्ठा थे। पुलिस ने जांच की तो उसमें रमतेराम रोड स्थित लेबर चौक के सार्वजनिक शौचालय की दीवार पर विवादित पोस्टर चस्पा करते हुए तीन-चार युवक दिखाई दिए। वीडियो में हरे रंग के कागज पर सफेद रंग से आपत्तिजनक शब्द लिखे होने की बात सामने आई। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां दीवार पर वही पोस्टर चस्पा मिला।

मौके पर मौजूद शौचालय की देखभाल करने वाले कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि 19 दिसंबर की रात करीब साढ़े दस बजे पांच-छह युवक धार्मिक नारे लगाते हुए आए थे। मना करने के बावजूद उन्होंने शौचालय की दीवार पर कई पोस्टर चस्पा कर दिए और मौके से चले गए। वर्तमान में दीवार पर एक पोस्टर ही लगा हुआ था, जिस पर एक हिंदू संगठन का नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने पोस्टर को उतरवाकर कब्जे में लिया और उसे साक्ष्य के तौर पर सील कर दिया।

वीडियो से चार युवकों की पहचान

पुलिस ने वीडियो के संबंध में आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। स्थानीय लोगों ने वीडियो में चार युवकों की पहचान कर ली। इनकी पहचान प्रिंस, अमन ठाकुर, राजवीर और महेश के रूप में की। अधिकारियों का कहना है की वीडियो से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी का कहना है कि कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक सदीप कुमार की तरफ से चार नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से ठेस पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। इलाके में गश्त बढ़ाते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।

