गाजियाबाद में धार्मिक नारे लगा शौचालय पर चिपकाए विवादित पोस्टर, माहौल बिगाड़ने की कोशिश

नगर कोतवाली क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय पर विवादित पोस्टर चस्पा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ युवा धार्मिक नारे लगाते हुए पहुंचे और पोस्टर चस्पा किया। मामले का वीडियो वायरल होने पर तनाव बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने चार नामजद और अन्य अज्ञात पर केस दर्ज किया है। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

घटना 20 दिसंबर की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, घंटाघर में गश्त के दौरान पुलिस टीम दिल्ली जूस कॉर्नर के पास पहुंची, जहां कुछ लोग मोबाइल पर वीडियो देखते हुए इकट्ठा थे। पुलिस ने जांच की तो उसमें रमतेराम रोड स्थित लेबर चौक के सार्वजनिक शौचालय की दीवार पर विवादित पोस्टर चस्पा करते हुए तीन-चार युवक दिखाई दिए। वीडियो में हरे रंग के कागज पर सफेद रंग से आपत्तिजनक शब्द लिखे होने की बात सामने आई। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां दीवार पर वही पोस्टर चस्पा मिला।

मौके पर मौजूद शौचालय की देखभाल करने वाले कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि 19 दिसंबर की रात करीब साढ़े दस बजे पांच-छह युवक धार्मिक नारे लगाते हुए आए थे। मना करने के बावजूद उन्होंने शौचालय की दीवार पर कई पोस्टर चस्पा कर दिए और मौके से चले गए। वर्तमान में दीवार पर एक पोस्टर ही लगा हुआ था, जिस पर एक हिंदू संगठन का नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने पोस्टर को उतरवाकर कब्जे में लिया और उसे साक्ष्य के तौर पर सील कर दिया।