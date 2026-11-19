काम की बात: दिल्ली NCR के इस शहर में CNG के दाम बढ़े, ऑटो-कैब का बढ़ सकता किराया; नया रेट क्या?
CNG Price Hike: दिल्ली- NCR समेत पूरे देश में महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को गुरुवार को एक और बड़ा झटका लगा है। जानिए NCR के किस शहर में और कितनी बढ़ी है सीएनजी की कीमत।
गाजियाबाद, डॉ. महकार सिंह
CNG Price Hike: दिल्ली- NCR समेत पूरे देश में महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को गुरुवार को एक और बड़ा झटका लगा है। NCR के गाजियाबाद जिले में CNG की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। इस इजाफे के बाद अब शहर में CNG 97.59 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से मिल रही है। दाम बढ़ने का सीधा असर आम यात्रियों और वाहन चालकों की जेब पर पड़ना तय है।
कीमतों में हुई इस ताजा वृद्धि से सबसे ज्यादा परेशानी ऑटो, टेंपो और कैब चालकों को उठानी पड़ेगी। ईंधन महंगा होने के कारण चालक अब किराया बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों का बजट बिगड़ सकता है। गाजियाबाद पेट्रोल-डीजल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन शर्मा ने पुष्टि की है कि गुरुवार से सीएनजी की नई दरें लागू हो गई हैं।
तीन महीने में दूसरी बार लगी महंगाई की मार
गौरतलब है कि इससे पहले 29 अगस्त को सीएनजी के दामों में 3.89 रुपये प्रति किलो की भारी बढ़ोतरी की गई थी। उस समय कीमतें बढ़कर 95.59 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थीं। अब एक बार फिर दो रुपये की वृद्धि ने वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है।
कब-कब बढ़े सीएनजी के दाम
19 नवंबर: 2.00 रुपये की बढ़ोतरी
29 अगस्त: 3.89 रुपये की बढ़ोतरी
26 मई: 2.00 रुपये की बढ़ोतरी
23 मई: 1.00 रुपये की बढ़ोतरी
जानिए दिल्ली-NCR के अन्य इलाकों में क्या रहे रेट
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के द्वारा 19 नवंबर को जारी रेट सूचि के मुताबिक, दिल्ली-NCR के अलग-अलग इलाकों में CNG के रेट इस तरह रहे। नई दिल्ली में 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 97.59 रुपये प्रति किलोग्राम, गुरुग्राम में 94.01 रुपये प्रति किलोग्राम रही। इस तरह दिल्ली एनसीआर के 6 बड़े शहरों में से सबसे कम रेट पर CNG नई दिल्ली में मिल रही है।
CNG के दाम बढ़ने से ऑटो-कैब का बढ़ सकता है किराया
CNG की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब आम यात्रियों की जेब पर भी पड़ सकता है। गाजियाबाद में सीएनजी 2 रुपये प्रति किलो महंगी होने के बाद ऑटो, रिक्शा, टेंपो और कैब चालकों की परिचालन लागत बढ़ गई है। ऐसे में चालक किराया बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रोजाना ऑटो और कैब से दफ्तर जाने वाले लोगों का मासिक ट्रैवल बजट बिगड़ सकता है। खासकर उन यात्रियों को ज्यादा परेशानी होगी, जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं। हालांकि, किराये में बढ़ोतरी को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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