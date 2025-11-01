Hindustan Hindi News
Ghaziabad circle rate update land registrations will be done at old rates
गाजियाबाद में सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं, पुरानी दरों पर ही होंगे जमीन के बैनामे

संक्षेप:  गाजियाबाद जिला प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नए सर्किल रेट लागू कर दिए हैं। इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि अब जमीन के सभी बैनामे वर्ष 2024 की दरों पर ही होंगे।

Sat, 1 Nov 2025 06:35 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद जिला प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नए सर्किल रेट लागू कर दिए हैं। इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि अब जमीन के सभी बैनामे वर्ष 2024 की दरों पर ही होंगे। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सौरभ भट्ट ने बताया कि नई दरों में केवल दो महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए दो विसंगतियों को दूर किया गया है। उन्होंने बताया कि इस साल के लिए सर्किल रेट की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बार 10 से 40 फीसदी तक बढ़ोतरी करने फैसला लिया गया था, लेकिन शासन ने अभी सर्किल रेट बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अब वर्ष 2024-25 की दरें ही 2025-26 में भी लागू रहेंगी।

दो बदलाव किए गए : नई दरों में केवल दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहला, व्यावसायिक निर्माण के लिए सर्किल रेट 16 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी गई है। यह संशोधन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में लागू होगा, जहां व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं और जमीन का मार्केट रेट पहले से ही ऊंचा है। दूसरा, संस्थागत प्लॉट की रजिस्ट्री अब रिहायशी सर्किल रेट के अनुसार की जाएगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थानों की संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान हो जाएगी। सहायक निबंधन आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार का कहना है कि सर्किल दरों का उद्देश्य सरकार के राजस्व को सुरक्षित रखते हुए संपत्ति लेनदेन को सुगम बनाना है। उम्मीद जताई जा रही है कि स्थिर दरों से लोग रजिस्ट्री कराने के लिए आगे आएंगे।

हरनंदीपुरम के मामले को लेकर फंसा था पेच : इस बार नए सर्किल रेट के प्रकाशन के दौरान दस से 40 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई थी। इस पर 53 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। 90 फीसदी आपत्तियां हरनंदीपुरम में सर्किल रेट बढ़ाने की मांग को लेकर थी। यहां जीडीए को जमीन का अधिग्रहण करना है। सर्किल रेट की दर जारी करने से पहले ही जीडीए ने प्रशासन को पत्र लिखकर इस क्षेत्र का सर्किल रेट न बढ़ाने को कहा। इसकी जानकारी लगते ही क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दी। मामला शासन तक पहुंच गया।

सूत्रों का कहना है कि कुछ किसान अदालत जाने की तैयारी कर रहे थे। मामला फंसता देख प्रशासन ने शासन से मामले में मदद मांगी थी। बताया गया है कि शासन के निर्देश पर इस साल सर्किल रेट न बढ़ाने के निर्देश के बाद पूर्व की दरें ही लागू कर दी गई।

इन प्रमुख स्थानों के लिए निर्धारित दर

स्थान :- सर्किल रेट

कौशांबी :- 85,000-1,13,000

वैशाली :- 77,000-85,000

इंदिरापुरम :- 80,000-84,000

वसुंधरा :- 66,000-78,000

कविनगर :- 55,200-62,400

नेहरूनगर :- 51,600-60,000

बजरिया :- 84,000

क्रॉसिंग रिपब्लिक :- 22,000-27,000

राजनगर एक्सटेंशन :- 28,000-31,000

खोड़ा :- 25,000

डासना :- 15,000

मुख्य मार्गों पर सर्किल रेट

गांधी नगर :- 1,44,000

आंबेडकर रोड :- 1,44,000

चौपला मंदिर :- 1,95,600

जीटी रोड :- 81,600

लिंक रोड :- 84,000

(रुपये प्रति वर्गमीटर के मुताबिक)

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं।
Ghaziabad News
