मामा विधायक हैं, हाथ कैसे लगाया; पुलिस के सामने युवक की दबंगई, क्या है मामला?

गाजियाबाद के लोहिया नगर में चाप विक्रेता से विवाद के बाद युवकों ने हंगामा कर दिया। पुलिसकर्मी पहुंचे तो एक युवक ने रौब गांठते हुए कहा कि विधायक हैं मेरे मामा, हाथ कैसे लगाया। इसके बाद पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की। पुलिस ने सात युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।

लोहियानगर चौकी क्षेत्र में कुछ युवक रविवार देर शाम चाप की दुकान गए थे। वहां युवकों की चाप विक्रेता से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। दुकानदार ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। आरोप है कि पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो युवकों ने शांत होने की बजाय पुलिसकर्मियों से ही धक्का-मुक्की और अभद्रता शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने युवकों की दबंगई को मोबाइल में कैद कर लिया और कुछ ही घंटों बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

डीसीपी सिटी धवल जयसवाल ने बताया कि थाने से पुलिसबल बुलाकर मौके से सात युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में संजयनगर सेक्टर-23 के सी-ब्लॉक में रहने वाले अमर कश्यप, विकास यादव, विजय चौधरी, शिवम पाल, शिवा यादव, विकास और रईसपुर निवासी राहुल त्यागी शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।