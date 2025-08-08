गाजियाबाद में कार चालक ने 2 बच्चों समेत पांच को कुचला, गुस्साए लोगों ने जमकर पीटा और पलट दी कार

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी कैब चालक की पहचान फरीदाबाद निवासी संदीप सिंह के रूप में हुई है, जबकि हादसे में घायल लोगों की पहचान अदिति और मनीषा के रूप में हुई है, वहीं अन्य तीन अस्पताल में भर्ती हैं।

गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र के लगे शुक्र बाजार में शुक्रवार रात एक कार ने दो बच्चों समेत पांच लोगों को कुचल दिया। जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कार चालक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी, साथ ही उसकी कार में भी तोड़फोड़ करते हुए उसे सड़क पर उलट दिया। मारपीट के दौरान चालक भी घायल हो गया। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नंदग्राम में शुक्रवार रात को बाजार लगता है। इसी दौरान करीब पौने आठ बजे अटल चौक के पास एक वैगनआर कार ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी। अचानक हुए इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच लोगों ने कैब चालक को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कैब चालक को हिरासत में लिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी कैब चालक की पहचान फरीदाबाद निवासी संदीप सिंह के रूप में हुई है, जबकि हादसे में घायल लोगों की पहचान अदिति और मनीषा के रूप में हुई है, वहीं अन्य तीन अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस के अनुसार अदिति की उम्र दस साल है। उसके पैर में चोट आई है। वहीं, 23 वर्षीय मनीषा निवासी हरदयालपुरी को कार सवार ने टक्कर मार दी। इसके अलावा तीन अन्य लोग भी घायल हुए हैं।