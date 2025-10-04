गाजियाबाद में बेकाबू कार का कोहराम; मॉर्निंग वॉक कर रहे 4 लोगों को रौंदा, 2 महिलाओं की मौत

गाजियाबाद के सिहानी थानाक्षेत्र के राकेश मार्ग पर शनिवार सुबह एक बेकाबू कार ने सड़क पर चल रहे करीब चार लोगों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में दो बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब पौने 6 बजे सफेद रंग की एक बेकाबू कार नंबर UP 14 FL 6669 राकेश मार्ग से जीटी रोड की ओर काफी तेज रफ्तार से आई। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि सुबह के वक्त सड़क पर टहल रहे कई लोग उसकी चपेट में आ गए।

कार की चपेट में आने से न्यू कोट गांव की रहने वाली 56 वर्षीय मीनू और 60 वर्षीय सावित्री की मौत हो गई, जबकि न्यू कोट की रहने वाली 55 वर्षीय कमलेश और विपिन गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, एक्सीडेंट के बाद कार ड्राइवर गाड़ी को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया।

हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिहानी थाना पुलिस ने चारों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दो महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। वहीं दो घायलों का इलाज चल रहा है।