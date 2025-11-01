शौक बड़ी चीज है! अमेरिका से 5 लाख की कार भारत लाने को खर्च कर डाले 20 लाख रुपये

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad businessman spent Rs 20 lakh to import a vintage car worth Rs 5 lakh from US
संक्षेप: गाजियाबाद जिले में पहली विंटेज कार का रजिस्ट्रेशन हुआ है। व्यापार के सिलसिले में अमेरिका जाने वाले शहर के एक कारोबारी ने शौक के लिए 106 साल पुरानी कार को भारत लाने में करीब 20 लाख रुपये खर्च कर दिए। यह कार उन्होंने महज 5 लाख रुपये में खरीदी थी।

Sat, 1 Nov 2025 06:13 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद। प्रदीप वर्मा
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पहली विंटेज कार का रजिस्ट्रेशन हुआ है। व्यापार के सिलसिले में अमेरिका जाने वाले शहर के एक कारोबारी ने शौक के लिए 106 साल पुरानी कार को भारत लाने में करीब 20 लाख रुपये खर्च कर दिए। यह कार उन्होंने महज 5 लाख रुपये में खरीदी थी।

बम्हैटा निवासी रंजीत भूसरी चमड़े का कारोबार करते हैं और कारोबार के सिलसिले में उनका अक्सर अमेरिका जाना होता रहता है। उन्होंने बताया कि काफी समय पहले कैलिफोर्निया में 1919 मॉडल की विंटेज कार पांच लाख रुपये में खरीदी थी। उस समय कार के रिम और पहिये नहीं थे। काफी प्रयास के बाद रिम और पहिये लगवाए। इसके बाद अमेरिका में उसे विंटेज कार कैटेगरी में दर्ज कराया।

अमेरिका से कंटेनर और शिपिंग में छह लाख, भारत में तीन दिन तक यार्ड में रखने पर एक लाख, कस्टम ड्यूटी पर 12.50 लाख और तुगलकाबाद से ट्रक में गाजियाबाद लाने के 20 हजार खर्च करने पड़े। वह इस कार को धरोहर के रूप में भारत लेकर आए हैं। शासन की ओर से विंटेज कार को लेकर कोई पॉलिसी न होने के कारण रजिस्ट्रेशन में परेशानी हुई। जिले में पहली विंटेज कार रजिस्टर्ड हुई है।

विशेष मौकों पर चला सकेंगे

एआरटीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि शासन से काफी पत्राचार और दुविधाओं को खत्म कर विटेंज कार का रजिस्ट्रेशन किया गया है। रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 20 हजार रुपये जमा कराए गए हैं। रजिस्ट्रेशन इस शर्त पर किया गया है कि गाड़ी का उपयोग विशेष मौके पर ही होगा। रोजमर्रा में इसका इस्तेमाल नहीं होगा।

बिल्डर ने भी लग्जरी कार मंगाई

लोगों में लग्जरी कारों के प्रति प्रेम बढ़ रहा। वैभव खंड के बिल्डर आशीष अग्रवाल ने अमेरिका से लग्जरी कार मंगाई गई है। करीब 9.68 करोड़ रुपये की कार की दिल्ली के डीलर के माध्यम से खरीदी गई। इस पर 1.07 करोड़ रुपये का टैक्स भी जमा किया गया। कार को कंपनी के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराया गया है।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News
