गाजियाबाद में फिर बुलडोजर ऐक्शन, सड़क किनारे बनी मजार ध्वस्त
गाजियाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे बनी एक और मजार को ध्वस्त कर दिया गया है।
लोनी-गाजियाबाद रोड पर शुक्रवार को प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन से सड़क किनारे बनी एक मजार को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई संपन्न कराई।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि सरकारी भूमि और सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिक्रमण न करें और नियमों का पालन करें। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
इससे पहले पिछले रविवार को भी ऐसी ही कार्रवाई हुई थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई मजार को चार जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त कर दिया था। यूपीसीडा अधिकारियों ने दिसंबर महीने में 2025 में मजार पर नोटिस चस्पा किया था। कार्रवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा।
यूपीसीडा के वरिष्ठ प्रबंधक एन के जैन ने बताया कि ट्रोनिका सिटी सेक्टर सी 8 में करीब दो दशक पहले अवैध रूप से मजार का निर्माण किया गया था। उन्होंने बताया कि राजस्व अभिलेखों की जांच के बाद संबंधित निर्माण सरकारी संपत्ति में पाया गया। जिसके बाद दिसंबर माह 2025 में मजार पर नोटिस चस्पा किया गया था। नोटिस का जवाब न देने पर प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता से रविवार को मजार की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। पुलिस उपायुक्त ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया की कारवाई के दौरान देहात एवम शहर के थानो का पुलिस बल, दो पीएसी बटालियन और यूपीसीडा अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अपरजिलाधिकारी विकास कश्यप ने बताया की अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कारवाई निरंतर जारी रहेगी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें