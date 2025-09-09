गाजियाबाद में बेखौफ बिल्डरों का आतंक, BJP नेता पर बरसाई गोलियां, ऐसे बची जान

आरोप है कि इसी बात को लेकर तीनों ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने हत्या की नीयत से उन पर गोलियां चला दीं। संजीव चौधरी का कहना है कि वह जान बचाने के लिए भागे तो आरोपियों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाईं। दो गोलियां गाड़ी में लगीं।

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र के मोरटा गांव में रविवार रात भाजपा पार्षद के दफ्तर पर पार्टी के ही महानगर मंत्री पर गोलियां बरसाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने भागकर जान बचाई। तीन बिल्डरों पर घटना को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

दुहाई गांव में रहने वाले संजीव चौधरी भाजपा के महानगर मंत्री हैं। उन्होंने मधुबन बापूधाम थाने में शिकायत देकर बताया कि सात सितंबर की रात करीब नौ बजे वह अपने परिचित और भाजपा पार्षद अजय चौधरी से मिलने के लिए मोरटा स्थित उनके दफ्तर गए थे। वहां बिल्डर संदीप यादव, सौरभ गुप्ता उर्फ अंकुर गुप्ता और निकुंज त्यागी पहले से मौजूद थे। संजीव चौधरी के मुताबिक, तीनों लोग उनसे पहले से रंजिश मानते हैं, क्योंकि उन्होंने आवासीय प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन इन तीनों को नहीं दी थी।

आरोप है कि इसी बात को लेकर तीनों ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने हत्या की नीयत से उन पर गोलियां चला दीं। संजीव चौधरी का कहना है कि वह जान बचाने के लिए भागे तो आरोपियों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाईं। दो गोलियां गाड़ी में लगीं। पीड़ित ने मधुबन बापूधाम थाने में शिकायत दी है।