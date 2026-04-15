गाजियाबाद में बिल्डर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में महिला समेत 3 गिरफ्तार
अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया, आरोपियों की पहचान रवींद्र उर्फ रॉबिन (39), तुषार बसोया (25) और सविता उर्फ सावी चौधरी (44) के रूप में हुई है। ये सभी पीड़ित अर्पित गुप्ता के पूर्व व्यावसायिक सहयोगी और कर्मचारी बताए जा रहे हैं।
गाजियाबाद पुलिस ने एक स्थानीय बिल्डर से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में बुधवार को एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया, आरोपियों की पहचान रवींद्र उर्फ रॉबिन (39), तुषार बसोया (25) और सविता उर्फ सावी चौधरी (44) के रूप में हुई है। ये सभी पीड़ित अर्पित गुप्ता के पूर्व व्यावसायिक सहयोगी और कर्मचारी बताए जा रहे हैं।
10 करोड़ की मांगी थी रंगदारी
पुलिस के अनुसार, वेव सिटी में एक फर्म संचालित करने वाले गुप्ता ने 11 मार्च को व्हॉट्सऐप पर धमकी भरा कॉल आया था जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि फोन करने वाले ने खुद को सुंदर भाटी गिरोह का सहयोगी बताते हुए 10 करोड़ रुपये की मांग की और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
आवास से तीनों को किया गिरफ्तार
पुलिस उपायुक्त (नगर) धवल जायसवाल ने कहा, ''पुलिस टीम ने तीनों को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया और अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन भी बरामद किए।'' उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पेशेवर प्रतिद्वंद्विता के कारण आरोपियों ने इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अन्य संभावित साजिशकर्ताओं की पहचान के लिए जांच जारी है।
एक अन्य मामले में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी और आतंकी मॉड्यूल के एक प्रमुख सदस्य को गिरफ्तार किया है, जिसका कथित संबंध पाकिस्तान में बैठे आकाओं से है। पुलिस ने बताया कि आरोपी हर्ष पाल सिंह उर्फ रुबल (31) जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी रोहित गोदारा का करीबी माना जाता है।
अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “उसके पास से एक विदेशी पिस्तौल और पांच कारतूस बरामद किए गए हैं। उसे पिछले महीने दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।” अधिकारी ने बताया, “सिंह ने अवैध हथियारों की खेप प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जबरन वसूली के मामलों में गिरोह के सदस्यों और पीड़ितों के बीच मध्यस्थ का काम किया। अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके पास से 24 विदेशी हथियार और 216 कारतूस बरामद किए गए हैं।”
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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