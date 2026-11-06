गाजियाबाद में हॉस्टल की छठी मंजिल से गिरकर बीटेक छात्र की मौत, परिवार ने लगाया रैगिंग का आरोप
परिवार ने रैगिंग का दावा किया है और 8 छात्रों पर आरोप लगाया है लेकिन कॉलेज का दावा है कि छात्र ने पिता की नाराजगी के डर से जान दी है। क्योंकि एक दिन पहले ही वे एक अन्य छात्र के साथ गाड़ी लेकर निकला था और एक्सीडेंट हो गया था।
गाजियाबाद के नंदग्राम थानाक्षेत्र में मेरठ रोड स्थित आरकेजीआईटी (राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) के हॉस्टल की छठी मंजिल से गिरकर शुक्रवार को बीटेक फर्स्ट ईय़र के छात्र की मौत हो गई। पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही है। वहीं, परिजनों ने कॉलेज के आठ छात्रों पर रैगिंग करने का आरोप लगाया है।
पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान सहारनपुर के कस्बा ननौता निवासी 18 साल के हर्ष सिसोदिया पुत्र अरविंद सिसोदिया के रूप में हुई। हर्ष कॉलेज के हॉस्टल में रहकर बीटेक फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे हर्ष मोबाइल पर किसी से बात करते हुए हॉस्टल के कमरे से तेजी से निकला। इसके बाद वह दूसरे टावर में स्थित मालवीय भवन की छत पर पहुंच गया। वहां से उसने छठी मंजिल से छलांग लगा दी। छात्र के नीचे गिरने की सूचना मिलते ही कॉलेज परिसर में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची नंदग्राम थाना पुलिस ने गंभीर रूप से घायल हर्ष को संजय नगर स्थित यशोदा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। हालांकि, परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे शव लेकर अपने पैतृक कस्बे ननौता के लिए रवाना हो गए।
आठ छात्रों पर रैगिंग का आरोप
छात्र की मौत के बाद परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन के सामने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हर्ष के साथ कॉलेज के करीब आठ छात्र रैगिंग करते थे। परिजनों ने इस संबंध में कॉलेज में शिकायत भी की है। वहीं, एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि शुरुआती जानकारी के आधार पर आरकेजीआईटी के बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र हर्ष सिसोदिया के आत्महत्या करने की आशंका है। उसके दोस्तों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली गई है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। रैगिंग के आरोपों के संबंध में पुलिस को अभी कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
एक दिन पहले छात्र की गाड़ी से हुआ था एक्सीडेंट, डर से दी जान: प्रबंधन
आरकेजीआईटी कॉलेज के डीन एचजी गर्ग ने बताया कि यह रैगिंग से जुड़ा मामला नहीं है। कल शाम मृतक हर्ष बीटेक सेकेंड ईयर के एक अन्य छात्र के साथ किराए की गाड़ी लेकर गढ़ी गांव की तरफ घूमने निकले थे। रास्ते में उनकी गाड़ी से टक्कर होने से गांव की कुछ महिलाएं घायल हो गईं। गांव वालों ने ड्राइविंग कर रहे छात्र को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन मृतक हर्ष भागकर कॉलेज आ गया। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने आज दोनों छात्रों और घायल महिलाओं के परिजनों को थाने बुलाया था। जानकारी मिलने पर मृतक छात्र के भाई ने सुबह करीब आठ बजे कॉल कर डांटा और पिता की नाराजगी के बारे में भी बताया।
डर के चलते हर्ष कॉलेज कैंपस में निर्माणधीन हॉस्टल की छत पर पहुंच गया। उसके पीछे दूसरे छात्र और वार्डन भी उसे बचाने दौड़े, लेकिन उसने छत से नीचे छलांग लगा दी। तुरंत कॉलेज की एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एक घंटे बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रैगिंग के आरोपों पर प्रबंधन का कहना है कि जांच कमेटी बना दी गई है। जांच में रैगिंग के आरोप सिद्ध होते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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अदिति शर्मा
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