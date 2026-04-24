Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आईफोन नहीं दिलाया तो शख्स ने उठाया खौफनाक कदम, गोली मार किया सुसाइड

Apr 24, 2026 10:26 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, हरदीप श्रीवास्तव
share

गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात परिजनों क आइफोन न दिलाए जाने से नाराज 20 साल के शख्स ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार देर रात की घटना के बारे में पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली।

आईफोन नहीं दिलाया तो शख्स ने उठाया खौफनाक कदम, गोली मार किया सुसाइड

गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात परिजनों क आइफोन न दिलाए जाने से नाराज 20 साल के शख्स ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार देर रात की घटना के बारे में पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है।

ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के पाबी सादकपुर गांव में 20 वर्षीय सादीन परिवार के साथ रहता था। घर में मां बानो के अलावा भाई कुर्बान, फुरकान, शहजाद, गुलफाम और साहिल और बहन तबस्सुम हैं। गुलफाम ने पुलिस को बताया कि सादीन कई दिन से परिजनों से आईफोन दिलाने की मांग कर रहा था। गुरुवार देर रात करीब 11 बजे सादीन ने परिजनों से फिर आईफोन की मांग की।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में पेयजल संकट दूर करने के लिए नए नलकूप लगेंगे; इन इलाकों में राहत

माली हालत का हवाला देते हुए परिजनों ने आईफोन दिलाने से इनकार कर दिया। करीब एक घंटे तक वह जिद करता रहा और फिर आधी रात 12 बजे ग्राउंड फ्लोर पर बने कमरे में जाकर खुद को तमंचे से गोली मार ली। गोली लगने की आवाज सुनकर परिजन दौड़े तो सादीन के दायें कंधे में गोली लगी हुई थी और वह लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था। आनन फानन में परिजन उसे दिल्ली के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने गंभीर हालत के चलते उसे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल भेज दिया। यहां चिकित्सक ने जांच के बाद सादीन को मृत घोषित कर दिया। सहायक पुलिस आयुक्त सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। परजिनो ने शिकायत नहीं दी है। तमंचा किसका है और सादीन को कहां से मिला, इसका भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:29वीं मंजिल से नीचे गिरकर 65 वर्षीय महिला की मौत, कार की छत पर मिली लाश

बहन की होने वाली है शादी

पुलिस के मुताबिक सादीन के पिता की मौत काफी समय पहले हो गई थी। बड़े भाई ही घर संभालते हैं। परिजनों ने बताया कि फिलहाल सादीन कोई काम नहीं कर रहा था। वह सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताता था। अक्सर आईफोन की मांग करता था। गुलफाम ने बताया कि बहन के लिए रिश्ता देख रहे हैं। बकरीद के बाद उसका निकाह कराने की सोच रहे थे। इसीलिए सादीन को समझा रहे थे कि बहन के निकाह के बाद आईफोन दिला देंगे। मगर उन्हें नहीं पता था कि वह ऐसा कदम उठा लेगा। परिजनों के मुताबिक तमंचे के बारे में उन्हें नहीं पता। घटना के बाद से मां और बहन का रो-रोकर बुरा हाल है। सहायक पुलिस आयुक्त का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:UP Board 12th Result: नोएडा, ग्रेटर नोएडा-गाजियाबाद के 10-10 टॉपर्स की लिस्ट
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Ghaziabad Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।