आईफोन नहीं दिलाया तो शख्स ने उठाया खौफनाक कदम, गोली मार किया सुसाइड
गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात परिजनों क आइफोन न दिलाए जाने से नाराज 20 साल के शख्स ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार देर रात की घटना के बारे में पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली।
गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात परिजनों क आइफोन न दिलाए जाने से नाराज 20 साल के शख्स ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार देर रात की घटना के बारे में पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है।
ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के पाबी सादकपुर गांव में 20 वर्षीय सादीन परिवार के साथ रहता था। घर में मां बानो के अलावा भाई कुर्बान, फुरकान, शहजाद, गुलफाम और साहिल और बहन तबस्सुम हैं। गुलफाम ने पुलिस को बताया कि सादीन कई दिन से परिजनों से आईफोन दिलाने की मांग कर रहा था। गुरुवार देर रात करीब 11 बजे सादीन ने परिजनों से फिर आईफोन की मांग की।
माली हालत का हवाला देते हुए परिजनों ने आईफोन दिलाने से इनकार कर दिया। करीब एक घंटे तक वह जिद करता रहा और फिर आधी रात 12 बजे ग्राउंड फ्लोर पर बने कमरे में जाकर खुद को तमंचे से गोली मार ली। गोली लगने की आवाज सुनकर परिजन दौड़े तो सादीन के दायें कंधे में गोली लगी हुई थी और वह लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था। आनन फानन में परिजन उसे दिल्ली के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने गंभीर हालत के चलते उसे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल भेज दिया। यहां चिकित्सक ने जांच के बाद सादीन को मृत घोषित कर दिया। सहायक पुलिस आयुक्त सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। परजिनो ने शिकायत नहीं दी है। तमंचा किसका है और सादीन को कहां से मिला, इसका भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।
बहन की होने वाली है शादी
पुलिस के मुताबिक सादीन के पिता की मौत काफी समय पहले हो गई थी। बड़े भाई ही घर संभालते हैं। परिजनों ने बताया कि फिलहाल सादीन कोई काम नहीं कर रहा था। वह सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताता था। अक्सर आईफोन की मांग करता था। गुलफाम ने बताया कि बहन के लिए रिश्ता देख रहे हैं। बकरीद के बाद उसका निकाह कराने की सोच रहे थे। इसीलिए सादीन को समझा रहे थे कि बहन के निकाह के बाद आईफोन दिला देंगे। मगर उन्हें नहीं पता था कि वह ऐसा कदम उठा लेगा। परिजनों के मुताबिक तमंचे के बारे में उन्हें नहीं पता। घटना के बाद से मां और बहन का रो-रोकर बुरा हाल है। सहायक पुलिस आयुक्त का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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अदिति शर्मा
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