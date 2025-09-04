शेयर-बिटक्वाइन ट्रेडिंग के नाम पर फंसाया, जालसाजों ने 3 लोगों से ठगे 52 लाख

वैभव खंड इंदिरापुरम की आदित्य मेगा सिटी निवासी प्रतीक ग्रोवर का कहना है कि उन्होंने आंतरिक इंक्विटी खाते के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके बाद उन्हें स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंस्टीट्यूट के ग्रुप से जुड़ने के लिए एक व्हाट्सऐप लिंक भेजा गया।

साइबर अपराधियों ने शेयर ट्रेडिंग और बिटक्वाइन ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा देकर तीन लोगों से 52 लाख रुपये ठग लिए। शुरुआत में मुनाफा देकर पीड़ितों को जाल में फंसाया और फिर मोटी रकम ट्रांसफर करा ली। साइबर थाना पलिस ने तीनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वैभव खंड इंदिरापुरम की आदित्य मेगा सिटी निवासी प्रतीक ग्रोवर का कहना है कि उन्होंने आंतरिक इंक्विटी खाते के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके बाद उन्हें स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंस्टीट्यूट के ग्रुप से जुड़ने के लिए एक व्हाट्सऐप लिंक भेजा गया। इस ग्रुप का नाम 183 स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रुप इंडिया स्टॉक मार्केट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। लता गुप्ता इस ग्रुप की एडमिन थी। लता गुप्ता द्वारा दिए गए लिंक की मदद से तीन अगस्त 2025 को खाता खोला और पांच अगस्त को 20 हजार और फिर 50 हजार रुपये से निवेश शुरू किया। उनसे बताया गया कि उनकी रकम आईपीओ, ओटीसी लेनदेन और अन्य दैनिक लाभ योजनाओं में निवेश की जा रही है। जालसाज लगातार उनके लाभ को बढ़ता हुआ दिखा रहे थे। धीरे-धीरे करके उन्होंने 40 लाख 12 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। जालसाजों ने उन्हें पौने तीन करोड़ का मुनाफा दिखाया था। 28 अगस्त को रकम निकालने की कोशिश की तो ठगों ने उनसे 10 फीसदी सेवा शुल्क के तौर पर 28 लाख रुपये मांगे। शक होने पर उन्होंने दो सितंबर को साइबर थाने में केस दर्ज कराया।

वहीं, राजनगर एक्सटेंशन की गुलमोहर गार्डन सोसाइटी में रहने वाले योगेश चौहान का कहना है कि 10 अप्रैल को दो अलग-अलग नंबरों के जरिये जालसाजों ने उनसे व्हाट्सऐप पर संपर्क किया और बिटक्वाइन ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर वह उनके साथ निवेश करते हैं उन्हें तीन गुना मुनाफा मिलेगा।

उन्होंने शुरुआत में निवेश किया तो जालसाजों ने उन्हें मुनाफा दर्शाया। इस तरह उन्होंने निवेश जारी रखा। जब उन्होंने अपनी रकम निकालने का प्रयास किया तो जालसाजों ने उनसे जीएसटी, बिटक्वाइन रूपांतरण शुल्क, खाता सत्यापन शुल्क, पुन: खाता सत्यापन शुल्क, फाइल जमा करने का शुल्क, स्थानांतरण शुल्क और निकासी शुल्क वसूला। इस तरह जालसाजों ने धीरे-धीरे करके उनसे 6.57 लाख रुपये ठग लिए। ठगी का पता लगने पर योगेश चौहान ने दो सितंबर को साइबर थाने में केस दर्ज कराया।

वहीं, विजयनगर थानाक्षेत्र के सिद्धार्थ विहार स्थित प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसाइटी में रहने वाली ईशा गोविला का कहना है कि जालसाजों ने उन्हें टास्क एंड अर्न्ड रिवेन्यू ग्रुप में जोड़ा और शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने पर मुनाफे का झांसा दिया। निवेश करने पर जालसाजों ने ऑनलाइन मुनाफा देकर ईशा गोविला को जाल में फंसाया और धीरे-धीरे करते 5.15 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। ठगी का पता लगने पर पीड़िता ने दो सितंबर को साइबर थाने में केस दर्ज कराया।

साइबर अपराधियों ने कविनगर थाना क्षेत्र निवासी कारोबारी के खाते से साढ़े चार लाख रुपये निकाल लिए। राजनगर निवासी पंकज कुमार जैन ने बताया कि उनका बचत खाता आईसीआईसीआई बैंक की राजनगर शाखा में है। बीते नौ और दस अगस्त को उनके खाते से छह बार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर 4.42 लाख रुपये निकाल लिए गए। धोखाधड़ी का पता चलते ही उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई।

अपराधियों से बचने के लिए ये सावधानी बरतें ● अगर कोई अनजान व्यक्ति पार्सल में ड्रग्स होने की बात कहे तो पुलिस से संपर्क करें।

● कोई फोन कॉल करके लोन दिलाने के लिए कहे तो उसके झांसे में बिल्कुल न आएं।

● अनजान व्यक्ति से बैंक खाता, आधार नंबर, पेन आदि अन्य जानकारी साझा न करें।

● अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी सोशल मीडिया ग्रुप में जोड़ता है तो उससे इसका कारण पूछे।

● कम समय में कोई अगर भारी मुनाफा होने का झांसा दे तो सतर्क हो जाएं।

● वीडियो और वेब पेज को लाइक करने पर मोटी कमाई होने के झांसे में न आएं।

अनजान ऐप पर भरोसा न करें साइबर विशेषज्ञ बताते है कि लोग डिजिटल साधनों का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा को लेकर बेहद लापरवाह हैं। किसी अनजान कॉल, लिंक या ऐप पर भरोसा न करें। सभी वित्तीय गतिविधियां सिर्फ अधिकृत प्लेटफॉर्म पर करें और कोई भी बैंक या सरकारी एजेंसी कभी फोन पर ओटीपी नहीं मांगती।