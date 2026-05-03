अब गाजियाबाद में जलभराव बना मौत का कारण, ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार; मौके पर ही तोड़ा दम
गाजियाबाद जिले के मसूरी थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा पीली कोठी के सामने सर्विस रोड पर हुआ, जहां सड़क पर भरे पानी से बचने की कोशिश युवक के लिए जानलेवा साबित हुई। पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी।
गाजियाबाद जिले के मसूरी थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा पीली कोठी के सामने सर्विस रोड पर हुआ, जहां सड़क पर भरे पानी से बचने की कोशिश युवक के लिए जानलेवा साबित हुई। पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया।
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 35 वर्षीय बच्चू सिंह पुत्र हरिश्चंद्र निवासी विश्वास नगर, सिहानी गेट के रूप में हुई। वह यूपीएसआईडीसी धौलाना स्थित एक फैक्टरी में कार्यरत थे। शनिवार सुबह रोज की तरह ड्यूटी पर जाते समय यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब सवा आठ बजे बच्चू सिंह मसूरी क्षेत्र में पीली कोठी के पास सर्विस रोड पर पहुंचे।
सड़क पर भरे पानी से बचने की कोशिश
सड़क पर जलभराव होने के कारण उन्होंने बाइक को किनारे करने की कोशिश की, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी चालक की तलाश की जा रही है, उसे जल्द पकड़ लिया जाएगा।
शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई
स्थानीय लोगों ने हादसे के लिए जलभराव को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सर्विस रोड के किनारे पानी की निकासी के लिए नाले बनाए गए हैं, लेकिन वह कारगर साबित नहीं हो रहे। सड़क पर ही भर जाता है, जिससे आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने बात करने से इंकार कर दिया।
इन स्थानों पर भी पानी जमा होने की समस्या
● जीटी रोड पर नए बस अड्डे से हिंडन की ओर जाते समय साई उपवन के सामने बारिश का पानी सड़क के किनारे भर जाता है, वहां दो पहिया वाहन पानी से बचने के लिए लेन की बीच में आ जाते हैं।
● इंदिरापुरम के न्यायखंड एक स्थित टीएनएम अकादमी के द्वार पर करीब एक साल से लगातार नाले का गंदा पानी जमा होने से इसी तरह की समस्या बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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