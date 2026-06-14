सूर्या हत्याकांड के बाद बड़े बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी, प्रशासन ने चलाया सर्वे अभियान
सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस और प्रशासन अब सर्वे अभियान चला रहे हैं जिसमें बड़े स्तर पर बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 10 अपराधियों की संपत्ति चिह्नित कर जांच के लिए प्रशासन को पत्र भेजा है।
गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी के नवनीत विहार में बड़े स्तर पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने सर्वे के दौरान 10 अपराधियों की संपत्ति चिह्नित कर जांच के लिए प्रशासन को पत्र भेजा है। इनके मकानों को लेकर सभी तरह की जांच की मांग की गई है। सूर्या हत्याकांड के बाद खोड़ा में पुलिस और प्रशासन सर्वे अभियान चला रहे। पुलिस अपराधियों का सत्यापन कर रही है और प्रशासनिक स्तर पर अवैध निर्माणों का सर्वे किया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस ने दस ऐसे अपराधियों को चिह्नित किया है, जिनके खिलाफ कई मुकदमे हैं।
इन अपराधियों ने खोड़ा क्षेत्र में चार से पांच मंजिला मकान भी बनाए हैं। चार अपराधियों के मकानों में केवल किराएदार ही रहते हैं। पुलिस ने इन सभी अपराधियों के मकानों की जांच के लिए प्रशासन को पत्र लिखा है। मकान जिस जमीन पर बना है वह किसकी है, मकान बनाने के लिए सभी औपचारिकताओं का पलान किया गया या नहीं। इसके साथ ही मकान के लिए सभी तरह की एनओसी ली गई है या नहीं। प्रशासनिक जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंदिरापुरम के एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा, प्रशासन को कुछ अपराधियों की लिस्ट भेजी गई है। सर्वे के बाद प्रशासनिक निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी।
दो दिन बाद असद के घर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
इससे पहले सूर्या के हत्यारोपी असद के घर पर कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा किया गया था, जिसकी अवधि 15 जून को पूरी हो रही है। नोटिस में अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी गई है और ऐसा नहीं करने पर अतिक्रमण हटाओ के तहत कार्रवाई की जाएगी। मकान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना है। फिलहाल मकान पर ताला लगा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए अब दो दिन ही बचे हैं। बता दें, 28 मई यानी बकरीद वाले दिन सूर्या की चाकू घोपकर हत्या कर दी गई थी।
मोटरसाइकिल चलाने को लेकर हुआ था विवाद
पुलिस ने असद के पिता नवाब, फरहान और आतिफ को 30 मई को खोड़ा क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह गेट के पास से गिरफ्तार किया था । पूछताछ में फरहान ने बताया था कि 28 मई को असद और सूर्या के बीच मोटरसाइकिल चलाने को लेकर विवाद हुआ था। उसने बताया कि कहासुनी के बाद असद ने अपने पिता और साथियों को सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने सूर्या को सबक सिखाने की साजिश रची।
पुलिस के अनुसार, 28 मई की दोपहर आरोपियों ने नवनीत विहार की गली नंबर चार में सूर्या को घेर लिया और हमले के दौरान फरहान ने असद को चाकू दिया जबकि नवाब ने उसे हत्या के लिए उकसाया। असद ने सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया और उसके बाद सभी आरोपी उसे मरा समझकर भाग गए। सूर्या को नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 30 मई को उसकी मौत हो गई। इसके बाद असद खोड़ा इलाके में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम था।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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