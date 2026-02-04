Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad Bhojpur Police Station SHO 8 sub-inspectors line attached in fake passport scam
गाजियाबाद : फर्जी पासपोर्ट केस में पुलिसवालों पर ऐक्शन, भोजपुर थाना SHO और 8 SI लाइन हाजिर

गाजियाबाद : फर्जी पासपोर्ट केस में पुलिसवालों पर ऐक्शन, भोजपुर थाना SHO और 8 SI लाइन हाजिर

संक्षेप:

गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में एक फरवरी को सामने आए फर्जी पासपोर्ट मामले में 5 आरोपियों के जेल जाने के बाद अब जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी है। भोजपुर थाना प्रभारी और तीन चौकी प्रभारियों के अलावा पांच दरोगाओं को मंगलवार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। 

Feb 04, 2026 06:50 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में एक फरवरी को सामने आए फर्जी पासपोर्ट मामले में पांच आरोपियों के जेल जाने के बाद अब जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी है। भोजपुर थाना प्रभारी और तीन चौकी प्रभारियों के अलावा पांच दरोगाओं को मंगलवार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं, मामले में सस्पेंड किए गए थाने के डाक मुंशी को मुकदमे में आरोपी बनाया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भोजपुर थानाक्षेत्र के तीन गांवों के फर्जी पतों पर 22 पासपोर्ट बनवाए गए थे। जब इन पतों का सत्यापन कराया गया तो सभी फर्जी पाए गए। इस गंभीर चूक के बाद भोजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 25 लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस अब तक मां-बेटे समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में एक फोन नंबर और फर्जी पतों पर बनाए 22 पासपोर्ट, डाकिया समेत 5 दबोचे

इसी क्रम में मंगलवार को भोजपुर थाना प्रभारी और आठ दरोगाओं को लाइन हाजिर किया गया। जिन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया, उनमें भोजपुर थाना प्रभारी सचिन कुमार के अलावा फरीदपुर चौकी प्रभारी रुस्तम सिंह, अतरौली चौकी प्रभारी प्रशांत संसरवाल और चुड़ियाला चौकी प्रभारी मनोज कुमार शामिल हैं। इनके साथ ही भोजपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक रामकुमार, महेंद्र सिंह, विकास सैनी, अंकित कुमार और आदित्य गौतम को भी लाइन हाजिर किया गया है।

वहीं, जांच में खुलासा हुआ कि थाने में तैनात डाक मुंशी दीपक कुमार कुछ दरोगाओं को आवंटित टैब का इस्तेमाल कर फर्जी सत्यापन करता था, जिसके चलते उसे निलंबित कर दिया गया था। अब डाक मुंशी को मुकदमे में आरोपी भी बना दिया गया है।

किसी भी व्यक्ति के रहने की पुष्टि नहीं हुई

जिन 22 लोगों के फर्जी पासपोर्ट पाए गए हैं, उनमें से अधिकांश सिख समाज से जुड़े बताए जा रहे है, लेकिन जिन गांवों के पते पर ये पासपोर्ट बनाए गए, वहां सिख समाज के किसी भी व्यक्ति के रहने की पुष्टि नहीं हुई। इससे पूरे मामले में संदेह गहराता जा रहा है। पुलिस के अनुसार सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:अफगानियों के भी बना दिए फर्जी पासपोर्ट, नोएडा-गाजियाबाद में 5 आरोपी जेल भेजे

सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटीं

फर्जी पासपोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। एटीएस नोएडा की टीम भोजपुर समेत तीन गांवों में जाकर स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। टीम यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कौन-कौन शामिल हैं। वहीं, दिल्ली की खुफिया एजेंसियां भी जांच कर रही हैं।

सुरेंद्र नाथ तिवारी, डीसीपी ग्रामीण, ''लापरवाही बरतने के चलते भोजपुर थाना प्रभारी, तीन चौकियों के प्रभारी और पांच दरोगाओं को लाइन हाजिर किया गया है। मुंशी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।''

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद के निवाड़ी थाने में विजिलेंस की रेड, SHO रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News Passport
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।