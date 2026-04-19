गाजियाबाद में बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ने पर बवाल, लोनी में सड़क पर उतरे लोग; कई संदिग्ध हिरासत में
गाजियाबाद में असामाजिक तत्वों ने लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की इंद्रापुरी कॉलोनी स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी। रविवार सुबह इसका पता चला तो आक्रोशित लोगों ने हंगामा करते हुए जाम लगा दिया।
गाजियाबाद में असामाजिक तत्वों ने लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की इंद्रापुरी कॉलोनी स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी। रविवार सुबह इसका पता चला तो आक्रोशित लोगों ने हंगामा करते हुए जाम लगा दिया। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। फिलहाल मौके पर भीड़ जमा है, लेकिन शांति बनी हुई है। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है।
लोनी की इंद्रापुरी कॉलोनी में बाबा साहेब की प्रतिमा लगी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रविवार सुबह यह प्रतिमा क्षतिग्रस्त मिली। इस पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और विरोध जताया। लोगों ने कॉलोनी की सड़क पर जाम लगा दिया। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की हरकत करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की।
नंदकिशोर गुर्जर की क्या मांग
नंदकिशोर गुर्जर ने कहा की बाबा साहब की नई प्रतिमा मंगा ली गई है। जल्द ही प्रतिमा स्थल पर बाबा साहब की नई प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी। उन्होंने इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की है।
पुलिस उपायुक्त ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि रात में प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
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अदिति शर्मा
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