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गाजियाबाद में बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ने पर बवाल, लोनी में सड़क पर उतरे लोग; कई संदिग्ध हिरासत में

Apr 19, 2026 02:59 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, आयुष गंगवार
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गाजियाबाद में असामाजिक तत्वों ने लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की इंद्रापुरी कॉलोनी स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी। रविवार सुबह इसका पता चला तो आक्रोशित लोगों ने हंगामा करते हुए जाम लगा दिया।

गाजियाबाद में बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ने पर बवाल, लोनी में सड़क पर उतरे लोग; कई संदिग्ध हिरासत में

गाजियाबाद में असामाजिक तत्वों ने लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की इंद्रापुरी कॉलोनी स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी। रविवार सुबह इसका पता चला तो आक्रोशित लोगों ने हंगामा करते हुए जाम लगा दिया। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। फिलहाल मौके पर भीड़ जमा है, लेकिन शांति बनी हुई है। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है।

लोनी की इंद्रापुरी कॉलोनी में बाबा साहेब की प्रतिमा लगी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रविवार सुबह यह प्रतिमा क्षतिग्रस्त मिली। इस पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और विरोध जताया। लोगों ने कॉलोनी की सड़क पर जाम लगा दिया। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की हरकत करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की।

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नंदकिशोर गुर्जर की क्या मांग

नंदकिशोर गुर्जर ने कहा की बाबा साहब की नई प्रतिमा मंगा ली गई है। जल्द ही प्रतिमा स्थल पर बाबा साहब की नई प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी। उन्होंने इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की है।

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पुलिस उपायुक्त ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि रात में प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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