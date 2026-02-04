कोरियन गेम का आखिरी टास्क या फिर… ? तीनों बहनों ने सुसाइड नोट में लिखा- ‘सॉरी मम्मी-पापा’

संक्षेप: दिल्ली से सटे गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में तीन नाबालिग बहनों ने कथित तौर पर एक 'टास्क-बेस्ड' कोरियन लवर ऑनलाइन गेम के चक्कर में पड़कर बुधवार तड़के 2 बजे एक साथ बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि तीनों लड़कियां ऑनलाइन गेमिंग की आदी थीं।

दिल्ली से सटे गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में तीन नाबालिग बहनों ने कथित तौर पर एक 'टास्क-बेस्ड' कोरियन लवर ऑनलाइन गेम के चक्कर में पड़कर बुधवार तड़के 2 बजे एक साथ बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि तीनों लड़कियां ऑनलाइन गेमिंग की आदी थीं और उनका परिवार इस लत के खिलाफ था। यह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने मौत से पहले सुसाइड नोट भी लिख छोड़ा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें दो-तीन साल पहले ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई थी। वे एक ऑनलाइन टास्क-बेस्ड कोरियन लवर गेम खेलती थीं। तीनों लड़कियां रेगुलर स्कूल भी नहीं जाती थीं। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन से उस गेम का एक स्क्रीनशॉट भी बरामद किया है, जो वे खेलती थीं। इससे यह माना जा रहा है कि हो सकता है उन्होंने गेम के आखिरी टास्क को पूरा करने के लिए एक साथ सुसाइड किया है। हालांकि, पुलिस ने टास्क को लेकर सुसाइड की बात की अभी तक पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि इस घटना के पीछे की असल वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

तीनों लड़कियों के पिता चेतन कुमार ने कहा, ''उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि यह टास्क-बेस्ड गेम का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि माता-पिता को अपने बच्चों को ऑनलाइन गेम नहीं खेलने देने चाहिए। अगर हमें पता होता कि यह किस तरह का गेम है, तो हम उन्हें कभी खेलने नहीं देते।''

चेतन ने बताया, ''वे पिछले दो-तीन सालों से यह गेम खेल रही थीं। वे मुझसे कहती थीं कि वे कोरिया जाना चाहती हैं। मैं उनसे पूछता था, ‘कोरिया क्यों?।''

घटना कैसे हुई, यह बताते हुए पिता ने आगे कहा, ''बुधवार तड़के, लड़कियों ने मुझसे कहा कि उन्हें पानी पीने के लिए किचन में जाना है। वहीं से उन्होंने बिल्डिंग की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी।''

''मैं हमेशा इसे एक नॉर्मल गेम समझता था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वे किसी टास्क का हिस्सा थीं।''

'सॉरी मम्मी, पापा...' न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें लिखा था, “सॉरी, मम्मी-पापा। जिस गेम को आप हमसे छुड़वाना चाहते थे, अब आपको एहसास होगा कि हम उसे कितना प्यार करते थे। कोरियन (गेम) हमारी जिंदगी था।”

