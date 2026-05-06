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गाजियाबाद के ATM में कैश भरने निकली टीम से लूटपाट, सुरक्षा गार्ड को बनाया बंधक; वैन पर की फायरिंग

May 06, 2026 03:46 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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जानकारी के मुताबिक, कर्मचारी अलग-अलग एटीएम में कैश भरने के लिए निकले थे। बताया गया है कि टीम अपने साथ करीब 25 लाख रुपये लेकर चली थी। पांच एटीएम में कैश भर दिया गया था, छठे में रुपये भरना बाकी था। तभी अज्ञात बदमाशों ने घेरकर हमला शुरू कर दिया।

गाजियाबाद के ATM में कैश भरने निकली टीम से लूटपाट, सुरक्षा गार्ड को बनाया बंधक; वैन पर की फायरिंग

गाजियाबाद के ATM में कैश भरने निकली टीम से लूटपाट और मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, कर्मचारी अलग-अलग एटीएम में कैश भरने के लिए निकले थे। बताया गया है कि टीम अपने साथ करीब 25 लाख रुपये लेकर चली थी। पांच एटीएम में कैश भर दिया गया था, छठे में रुपये भरना बाकी था। तभी अज्ञात बदमाशों ने घेरकर हमला शुरू कर दिया।

लूटपाट की ये घटना गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र में घटी है। जानकारी के मुताबिक, कर्मचारी छठे एटीएम में पैसे भरने से पहले खाना खाने लगे थे। इतने में उनके ऊपर हमला कर दिया। जब वे छठे एटीएम पर पहुंचे तो वहां बाहर खाना खाने के दौरान बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि अज्ञात हमलावरों ने कर्मचारियों को बंधक बना लिया और फायरिंग करते हुए घटना को अंजाम दिया।

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उनके कर्मचारी जब कैश डालने के लिए एटीएम पर जाने लगे तो कुछ लोग वहाँ पर आये और ड्राइवर को अकेला पाकर उसको हथियार दिखाकर उसकी गाडी वहाँ से छीनकर के भाग गये जो कैश वैन थी उस कैश वैन के छीने जाने की सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई हर जगह नाकाबंदी लगाकर चैकिंग चलाई गई ये गाडी अभी मसूरी थाना क्षेत्र में रिकवर हो गई है।

घटना की सूचना मिलते ही थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था राजकरण नैय्यर भी मौके पर पहुंचे और कैश वैन कर्मियों से पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कर्मचारियों के बयान बार-बार बदल रहे हैं, जिससे घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

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धवल जायसवाल, पुलिस उपायुक्त नगर/ट्रान्स हिंडन जोन ने बताया- कैश की जो लिमिट थी उसकी जानकारी की जा रही है। वित्तीय संस्था से रिकार्ड मंगवाये जा रहे है, इससे पता चलेगा कि कितने रुपये एटीएम में भरे जा चुके थे और कितने बैग में बचे हुए थे। घटना के अनावरण के लिए 08 टीमों का गठन कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे दिखवाये जा रहे है। अभी प्रारम्भिक रूप से संस्था के कर्मचारी और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। सभी तथ्यों की गंभीरता से जाँच करके अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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