गाजियाबाद में ज्योतिषी ने 13वीं मंजिल से कूदकर दे दी जान, फ्लैट में मां भी मृत मिलीं
गाजियाबाद के कविनगर थानाक्षेत्र में बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। एक ज्योतिषी ने बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी वहीं उसकी मां फ्लैट में मृत मिली। मां का शव 2 दिन पुराना है। पुलिस को अंदेशा है कि ज्योतिष ने दो दिन पहले मां की हत्या के बाद गुरुवार को खुद भी जान दे दी।
गाजियाबाद के कविनगर थानाक्षेत्र में बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। एक ज्योतिषी ने बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी वहीं उसकी मां फ्लैट में मृत मिली। मां का शव 2 दिन पुराना है। पुलिस को अंदेशा है कि ज्योतिष ने दो दिन पहले मां की हत्या के बाद गुरुवार को खुद भी जान दे दी।
गाजियाबाद के कविनगर थानाक्षेत्र में एनएच-नौ स्थित महागुनपुरम सोसाइटी के विनायक टावर में गुरुवार दोपहर ज्योतिषी ने 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्लैट में ज्योतिषी की मां भी मृत हालत में मिली। मां का शव लगभग दो दिन पुराना है। पुलिस सभी पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के मुताबिक गुरुवार दोपहर करीब दो बजे पीआरवी को सूचना मिली कि महागुनपुरम सोसाइटी के विनायक टावर में एक व्यक्ति 13वीं मंजिल से कूद गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लहूलुहान व्यक्ति को तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान 42 वर्षीय राजवीर चावला पुत्र महेंद्र सिंह चावला के रूप में हुई है, जो सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और पेशे से ज्योतिषी थे।
घटना की जांच के दौरान पुलिस टीम ने उनके फ्लैट की तलाशी ली तो एक कमरे में उनकी 70 साल की मां सतनाम कौर बेड पर मृत अवस्था में मिलीं। पुलिस का कहना है कि सतनाम कौर का शव लगभग दो दिन पुराना है। अंदेशा है कि राजवीर ने दो दिन पहले मां की हत्या के बाद गुरुवार को खुद भी जान दे दी।
एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच राजवीर द्वारा अवसाद के चलते आत्महत्या करने की बात सामने आई है। सतनाम कौर के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सतनाम कौर मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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