Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGhaziabad all autos and e-rickshaws will have QR codes one model chauraha in each of three zones
गाजियाबाद के सभी ऑटो और ई-रिक्शा पर लगेंगे क्यूआर कोड, तीनों जोन में बनेंगे एक-एक मॉडल चौराहे

गाजियाबाद के सभी ऑटो और ई-रिक्शा पर लगेंगे क्यूआर कोड, तीनों जोन में बनेंगे एक-एक मॉडल चौराहे

संक्षेप:

गाजियाबाद कमिश्नरेट कार्यालय में बुधवार को यातायात माह के तहत जागरूकता, प्रवर्तन और सड़क सुरक्षा के सुधार कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। पुलिस कमिश्नर ने शहर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए दिशा-निर्देश देते हुए कार्ययोजना तय की।  

Dec 11, 2025 10:52 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share

गाजियाबाद कमिश्नरेट कार्यालय में बुधवार को यातायात माह के तहत जागरूकता, प्रवर्तन और सड़क सुरक्षा के सुधार कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। पुलिस कमिश्नर ने शहर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए दिशा-निर्देश देते हुए कार्ययोजना तय की। उन्होंने तीनों जोन में एक-एक मॉडल चौराहा बनाने के निर्देश दिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बैठक में यातायात माह के दौरान चलाए गए हेलमेट, सीट बेल्ट चेकिंग, ओवर स्पीडिंग रोकथाम, नो-एंट्री उल्लंघन, अवैध पार्किंग और बिना नंबर प्लेट वाहनों के खिलाफ कार्रवाई जैसे अभियान पर विस्तृत चर्चा हुई।

पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ ने निर्देश दिया कि हॉटस्पॉट बिंदुओं पर विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार चलाए जाए और तीन सवारी, हूटर, ब्लैक फिल्म व जातिसूचक शब्द लिखी गाड़ियों पर चालान की सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यातायात माह में आयोजित संगोष्ठियों, रैलियों, वॉकथॉन, नुक्कड़ नाटक और सड़क सुरक्षा अभियानों की भी समीक्षा की।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों को निरंतरता देकर जागरूकता को और मजबूत किया जाए। ट्रैफिक पुलिस के ‘एक्स’ हैंडल सहित सभी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर नियमित अपडेट देने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही, ट्रैफिक मित्र टीवीएफ (ट्रैफिक वॉलंटियर्स फोर्स) का गठन कर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और त्योहारों में जनसहयोग बढ़ाने को कहा गया।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हर यातायात जोन में एक चौराहे को जाम मुक्त बनाकर मॉडल चौराहा विकसित किया जाएगा। लाल कुआं में डिवाइडर चौड़ाई घटाने का कार्य एनएचएआई की तरफ से लंबित है, जिसे गति देने के निर्देश दिए गए। जिन स्थानों पर वाहन विपरीत दिशा में चलते हैं, वहां सुधारात्मक प्रस्ताव तैयार कर संबधित विभाग को भेजने के आदेश दिए गए।

क्रिटिकल कॉरिडोर चिह्नित होंगे : पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जेडएफडी (जीरो फैटेलिटी ड्रिस्ट्रिक्ट) कार्यक्रम के तहत मोदीनगर के दिल्ली-मेरठ रोड को क्रिटिकल कॉरिडोर घोषित किया गया है। अन्य मार्गों को भी चिह्नित किया जाएगा। ब्लैक स्पॉट्स पर सुधारात्मक कार्य, रिफ्लेक्टर-कैटआई लगाने, डिवाइडर समायोजन और भीड़भाड़ वाले नए कंजेशन पॉइंट्स पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी दिए गए।

सभी ऑटो और ई-रिक्शा को क्यूआर कोड जारी होंगे

पुलिस कमिश्नर ने ऑटो, ई-रिक्शा संचालन में अव्यवस्था दूर करने के लिए निर्धारित रूट और स्टैंड व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी ऑटो-ई-रिक्शा को जल्द ही क्यूआर कोड उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए गए। इसके अलावा अतिरिक्त सीट, अवैध बंपर और अनधिकृत फिटिंग पर कार्रवाई जारी रखने के लिए कहा गया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था, यातायात आलोक प्रियदर्शी, डीसीपी यातायात त्रिगुण बिसेन और सभी एसीपी ट्रैफिक और ट्रैफिक इंस्पेक्टर मौजूद रहे।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।