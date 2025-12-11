गाजियाबाद के सभी ऑटो और ई-रिक्शा पर लगेंगे क्यूआर कोड, तीनों जोन में बनेंगे एक-एक मॉडल चौराहे

संक्षेप: गाजियाबाद कमिश्नरेट कार्यालय में बुधवार को यातायात माह के तहत जागरूकता, प्रवर्तन और सड़क सुरक्षा के सुधार कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। पुलिस कमिश्नर ने शहर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए दिशा-निर्देश देते हुए कार्ययोजना तय की।

गाजियाबाद कमिश्नरेट कार्यालय में बुधवार को यातायात माह के तहत जागरूकता, प्रवर्तन और सड़क सुरक्षा के सुधार कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। पुलिस कमिश्नर ने शहर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए दिशा-निर्देश देते हुए कार्ययोजना तय की। उन्होंने तीनों जोन में एक-एक मॉडल चौराहा बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में यातायात माह के दौरान चलाए गए हेलमेट, सीट बेल्ट चेकिंग, ओवर स्पीडिंग रोकथाम, नो-एंट्री उल्लंघन, अवैध पार्किंग और बिना नंबर प्लेट वाहनों के खिलाफ कार्रवाई जैसे अभियान पर विस्तृत चर्चा हुई।

पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ ने निर्देश दिया कि हॉटस्पॉट बिंदुओं पर विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार चलाए जाए और तीन सवारी, हूटर, ब्लैक फिल्म व जातिसूचक शब्द लिखी गाड़ियों पर चालान की सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यातायात माह में आयोजित संगोष्ठियों, रैलियों, वॉकथॉन, नुक्कड़ नाटक और सड़क सुरक्षा अभियानों की भी समीक्षा की।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों को निरंतरता देकर जागरूकता को और मजबूत किया जाए। ट्रैफिक पुलिस के ‘एक्स’ हैंडल सहित सभी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर नियमित अपडेट देने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही, ट्रैफिक मित्र टीवीएफ (ट्रैफिक वॉलंटियर्स फोर्स) का गठन कर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और त्योहारों में जनसहयोग बढ़ाने को कहा गया।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हर यातायात जोन में एक चौराहे को जाम मुक्त बनाकर मॉडल चौराहा विकसित किया जाएगा। लाल कुआं में डिवाइडर चौड़ाई घटाने का कार्य एनएचएआई की तरफ से लंबित है, जिसे गति देने के निर्देश दिए गए। जिन स्थानों पर वाहन विपरीत दिशा में चलते हैं, वहां सुधारात्मक प्रस्ताव तैयार कर संबधित विभाग को भेजने के आदेश दिए गए।

क्रिटिकल कॉरिडोर चिह्नित होंगे : पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जेडएफडी (जीरो फैटेलिटी ड्रिस्ट्रिक्ट) कार्यक्रम के तहत मोदीनगर के दिल्ली-मेरठ रोड को क्रिटिकल कॉरिडोर घोषित किया गया है। अन्य मार्गों को भी चिह्नित किया जाएगा। ब्लैक स्पॉट्स पर सुधारात्मक कार्य, रिफ्लेक्टर-कैटआई लगाने, डिवाइडर समायोजन और भीड़भाड़ वाले नए कंजेशन पॉइंट्स पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी दिए गए।